Πετρέλαιο: “Ξέφυγε” και πάλι η τιμή του μπρεντ

Με την προοπτική επιβολής νέων κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε σήμερα τα 120 δολάρια το βαρέλι, ενόψει των πολλών διεθνών συνόδων που θα διεξαχθούν το επόμενο διήμερο και της πιθανότητας να συμφωνηθούν νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.

Γύρω στις 19.00 (ώρα Ελλάδας) το Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Μαΐου, έφτασε τα 120,86 δολάρια το βαρέλι, με αύξηση 4,66%.

Στη Νέα Υόρκη, το αμερικανικό αργό (WTI) έφτασε τα 114,02 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση +4,35%.

