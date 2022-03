Πολιτική

Δημοσκόπηση MARC για τον ΑΝΤ1: “Εφιάλτης” η ακρίβεια για τα νοικοκυριά

Σημαντικό ποσοστό νοικοκυριών έχει ήδη ληξιπρόθεσμες οφειλές σε λογαριασμούς ρεύματος, τράπεζες και ενοίκια. Τι λένε για την αλλαγή του εκλογικού νόμου.

Την Τετάρτη 23 Μαρτίου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου, παρουσιάστηκε το Β’ μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1., ενώ το Α' μέρος με το ερώτημα για την προθεση ψήφου παρουσιάστηκε στο χθεσινό δελτίο.

Η συντριπτική πλειοψηφία όσων πήραν μέρος στη δημοσκόπηση εμφανίζεται εξαιρετικά ανήσυχη για τις επιπτώσεις από την ακρίβεια και τις συνεχείς ανατιμήσεις.

Στην καταγραφή θετικών ή αρνητικών συναισθημάτων για συγκεκριμένες χώρες, είναι χαρακτηριστικό ότι η Γαλλία συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των θετικών συναισθημάτων των ερωτηθέντων, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αλλάξει τη παραδοσιακή συμπάθεια που αισθανόντουσαν οι Έλληνες για τη Ρωσία.

Έκδηλη είναι η ανησυχία των πολιτών για τις ανατιμήσεις, καθώς το 15,5% λέει πως δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί στις ανάγκες της και περίπου το 40»% ότι έχει αναγκαστεί να περιορίσει βασικές ανάγκες.

Πολλά είναι επίσης τα νοικοκυριά που εμφανίζονται να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, σε λογαριασμούς ενέργειας, σε τράπεζες αλλά και ενοίκια.

Σε ότι αφορά το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου, οι απαντήσεις είναι σχεδόν μοιρασμένες

Σημαντικές όμως είναι οι διαφορές στη θέση για τον εκλογικό νόμο, ανάλογα με το κόμμα που ψηφίζουν οι ερωτηθέντες.

