Μονακό - Ολυμπιακός: “ερυθρόλευκη πανωλεθρία” στο Πριγκιπάτο

Οι Πειραιώτες εμφάνισαν εικόνα "κατάρρευσης" και δεν κατάφεραν να φύγουν με το ροζ φύλλο αγώνα.

Η αγωνιστική κατάρρευση του Ολυμπιακού στη δεύτερη περίοδο... εκτροχίασε τους «ερυθρόλευκους», βάζοντας πρόωρα την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα εκτός μάχης.

Οι Πειραιώτες ηττήθηκαν 92-72 από την Μονακό στο Πριγκιπάτο, για την 31η αγωνιστική της Euroleague και με το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 17-9, βλέπουν πλέον την τρίτη θέση τους στην κατάταξη να απειλείται.

Στον αντίποδα, οι Μονεγάσκοι πανηγύρισαν τη 12η νίκη τους σε 25 αγώνες, κάνοντας ακόμη ένα βήμα για την εξασφάλιση μίας θέσης στην οκτάδα.

Ο Ολυμπιακός πλήρωσε τα διαδοχικά χαμένα ελεύθερα σουτ και την ασύνδετη άμυνα της δεύτερης περιόδου, δίνοντας την ευκαιρία στη Μονακό να τρέξει το εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 29-9, με το οποίο οικοδόμησε μία μη αναστρέψιμη, όπως αποδείχθηκε, διαφορά.

Κορυφαίος των νικητών ο Μάικ Τζέιμς με 25 πόντους και 5/7 τρίποντα, ενώ τη διαφορά έκανε η εκτελεστική δεινότητα του Πάρις Λι (13π.) στην καταστροφική για τον Ολυμπιακό δεύτερη περίοδο. Από τους «ερυθρόλευκους» οι Μουσταφα Φαλ (18π., 6ρ.) και Σάσα Βεζένκοφ (18π.) δεν μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά...

Τα δεκάλεπτα: 19-22, 48-31, 71-51, 92-72

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αιφνιδιάσει τη Μονακό με το... καλημέρα της αναμέτρησης, χτυπώντας με τον Φαλ μέσα στη ρακέτα των Μονεγάσκων. Ωστόσο, η αδυναμία των Πειραιωτών στην περιφερειακή άμυνα, επέτρεψε στους γηπεδούχους, με αιχμή του δόρατος τον Τζέιμς, να βρουν τα πολύτιμα σουτ από τα 6.75 και να παραμείνουν σε απόσταση αναπνοής.

Η τρίποντη «βόμβα» του Βεζένκοφ στην εκπνοή της πρώτης περιόδου, πάντως, βοήθησε τον Ολυμπιακό να διατηρήσει το προβάδισμα (19-22 στο 10΄).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, πάντως, η Μονακό εξαργύρωσε την κακή περιφερειακή άμυνα του Ολυμπιακού και με τον Λι να παίρνει τη σκυτάλη του σκοραρίσματος από τον Τζέιμς, πάτησε γκάζι και αξιοποιώντας την εμμονή των Πειραιωτών από τα 6.75, τομέας όπου απογοήτευσαν (2/12 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο), κυριάρχησαν στο παρκέ, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο 20΄ στο +17 (48-31).

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει στην τρίτη περίοδο, βρήκε το μακρινό σουτ με τον Ντόρσεϊ και έχοντας σταθερή απειλή κοντά στο αντίπαλο καλάθι τον Φαλ μείωσε στο 24΄ στο -10 (50-40).

Ωστόσο, η έλλειψη διάρκειας του στοίχισε, όπως του κόστισε και η αδυναμία του να περιορίσει τους Τζέιμς και Λι, με τον τελευταίο να γράφει στο 30΄ από τα 6.75 το καταδικαστικό 71-51. Μέσα σε όλα τα «ερυθρόλευκα» προβλήματα, στα 59.4΄΄ για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου οι Πειραιώτες έχασαν και τον ΜακΚίσικ με τεχνική ποινή.

Στον... επίλογο του αγώνα, ο Ολυμπιακός έδειξε να έχει συμβιβαστεί με την ήττα, απέναντι σε μία Μονακό που είχε την ψυχολογία και βλέποντας το καλάθι... βαρέλι κράτησε ανέπαφη την παραγωγικότητα της, κόβοντας με άνεση το νήμα του... τερματισμού.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Λαμόνικα, Λεθκάνο, Τσίτσι

ΜΟΝΑΚΟ (Σάσα Ομπράντοβιτς): Λι 13 (2), Βέστερμαν 3, Ντιαλό 9 (1), Μότουμ 8 (2), Μοντεγιούνας 2, Χαλ 12, Τζέιμς 25 (5), Μπέικον 15 (1), Τόμας 5, Μπουτσιέλε, Ουατάρα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Φαλ 18, Βεζενκοφ 18 (2), Γουόκαπ 6 (2), Ντόρσεϊ 15 (2), Λαρεντζάκης, ΜακΚίσικ 5 (1), Σλούκας 6 (1), Πρίντεζης, Παπανικολάου 2, Ζαν Σαρλ 2.

