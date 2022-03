Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία – ΗΠΑ: Υποχωρεί ο ρωσικός στρατός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Υπ. Άμυνας των ΗΠΑ για υποχώρηση από τα ρωσικά στρατεύματα, στο Κίεβο.

Ο ρωσικός στρατός υποχώρησε 30 και πλέον χιλιόμετρα ανατολικά του Κιέβου τις τελευταίες 24 ώρες και άρχισε να στήνει αμυντικές θέσεις σε διάφορα μέτωπα στην Ουκρανία, δήλωσε χθες Τετάρτη ανώτερος αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

«Οι Ουκρανοί κατάφεραν να απωθήσουν τους Ρώσους στα 55 χιλιόμετρα ανατολικά και βορειοανατολικά του Κιέβου», δήλωσε στον Τύπο ο αξιωματούχος, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Την Τρίτη, το Πεντάγωνο εκτιμούσε ακόμη ότι οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονταν 15 ως 20 χιλιόμετρα από το κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας.

«Αρχίζουμε να διαπιστώνουμε ότι υποχωρούν και στήνουν αμυντικές θέσεις. Δεν είναι ότι δεν προελαύνουν, είναι πως δεν προσπαθούν να προελάσουν. Παίρνουν αμυντικές θέσεις».

Οι ρωσικές δυνάμεις παραμένουν επίσης σε τέλμα 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Τσερνιγκίβ, βορειοδυτικά του Κιέβου, κατά τις εκτιμήσεις του Πενταγώνου. Σε αυτή τη ζώνη «χάνουν έδαφος, μετακινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση, αλλά όχι πολύ», σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Στο Χάρκοβο, ανατολικά, όπου συνεχίζουν να δίνονται σφοδρές μάχες, οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται ακόμη 15 ως 20 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης και αντιμετωπίζουν «πολύ σθεναρή» αντίσταση από τους Ουκρανούς.

Πάντα σύμφωνα με τον αξιωματούχο του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, ο ρωσικός στρατός μοιάζει να δίνει πλέον προτεραιότητα τις περιοχές των φιλορώσων αυτονομιστών, στο Λουγκάνσκ και στο Ντανιέτσκ, ανατολικά. Αφιερώνουν «πολύ περισσότερη ενέργεια στην περιφέρεια Λουγκάνσκ/Ντανιέτσκ, ειδικά γύρω από το Λουγκάνσκ», είπε.

«Θεωρούμε ότι προσπαθούν να ακινητοποιήσουν τις ουκρανικές δυνάμεις» που έχουν αναπτυχθεί από το 2014 κατά μήκος της γραμμής του μετώπου με τις περιοχές των αυτονομιστών «ώστε να μην μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν αλλού», εξήγησε.

Στον νότο, το Πεντάγωνο διαπιστώνει ότι το ρωσικό Πολεμικό Ναυτικό αξιοποιεί το λιμάνι του Μπερντιάνσκ, στην Αζοφική Θάλασσα, για ανεφοδιασμό. Η Μπερντιάνσκ είναι μια από τις λίγες πόλεις που μπόρεσαν να καταλάβουν οι Ρώσοι την 28η ημέρα της επίθεσής τους.

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας δεν διαπιστώνει καμία μεταβολή γύρω από την Οδησσό. Ενώ εκτοξεύθηκαν πολλοί πύραυλοι εναντίον θέσεων στην Οδησσό από ρωσικά πλοία στην αρχή της εβδομάδας, αυτό δεν επαναλήφθηκε προχθές Τρίτη ούτε προχθές Τετάρτη, είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: νεκρό ζευγάρι από την φωτιά στο τζάκι

Κορονοϊός - Γερμανία: εκατοντάδες θάνατοι σε 24 ώρες

ΕΦΚΑ - Συντάξεις Απριλίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής