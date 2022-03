Πόλεμος στην Ουκρανία: ένας μήνας βομβαρδισμών και θανάτου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υποχώρηση ρωσικών δυνάμεων “βλέπουν” οι ΗΠΑ. Μάχες σώμα με σώμα σε πολλές πόλεις και φονικές πυραυλικές επιθέσεις. Χιλιάδες αντιαρματικά βλήματα στέλνει η Δύση στο Κίεβο. Κάλεσμα Ζελένσκι για διαδηλώσεις.

Οι μάχες συνεχίζονται γύρω από την πολιορκημένη πόλη Ιζιούμ, ενημέρωσε το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Ουκρανίας μέσω Facebook σήμερα, ενώ συμπληρώνεται ένας μήνας από την έναρξη των εχθροπραξιών μετά απο την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Στην περιφέρεια Ντανιέτσκ (ανατολικά) οι περισσότερες ουκρανικές μονάδες δέχονται πυρά, ανέφεραν οι ουκρανοί στρατηγοί.

Στη γειτονική περιφέρεια Λουγκάνσκ, οι μάχες επικεντρώνονται στη Ρουμπίζνε (60.000 κάτοικοι), στη Σεβεροντονιέτσκ (100.000) και στην Ποπάσνα (20.000).

Μάχες εκτυλίσσονται επίσης στον βορρά. Βομβαρδισμοί του ρωσικού πυροβολικού αναφέρθηκαν στις πόλεις Καλίνιβκα, Γκορίνκα, Ρομάνιβκα και σε βορειοανατολικά προάστια του Κιέβου.

Οι ουκρανικές δυνάμεις σταμάτησαν τα ρωσικά στρατεύματα στο προάστιο Μπροβάρι, σύμφωνα με τους ουκρανούς στρατηγούς, που ανέφεραν ακόμη πως οι αντίπαλοί τους δεν μπόρεσαν να διαπεράσουν την ουκρανική άμυνα και να φθάσουν σε βορειοδυτικά προάστια της πρωτεύουσας.

Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατον να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Παράλληλα νωρίς σήμερα ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε με βίντεο να οργανωθούν διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο, έναν μήνα μετά την έναρξη της ρωσικής επίθεσης.

«Υποστηρίξτε την Ουκρανία, την ελευθερία, τη ζωή. Βγείτε στις πλατείες και στους δρόμους σας για να σας δουν και να σας ακούσουν όλοι. Φωνάξτε ότι οι άνθρωποι μετράνε, η ελευθερία μετράει, η Ουκρανία μετράει. Η Ρωσία άρχισε πόλεμο εναντίον της ελευθερίας και προσπαθεί να συντρίψει την ελευθερία όλων των ανθρώπων στην Ευρώπη και στον κόσμο», επεσήμανε ο Ζελένσκι.

Her house was bombed.

It was time to leave Kiev (Ukraine)

But not before she played her piano once more...??????



Real music lover...??????

????????????#Bravo #music #passion#RussiaUkraine #Ukraine pic.twitter.com/tCsIzurRi1