Life

“The 2Night Show” - Παπαγεωργίου: Η αντίδραση στις ερωτικές σκηνές της συζύγου του και ο γάμος (βίντεο)

Όλα όσα είπε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την εκπομπή "The 2Night Show" ο Γιώργος Παπαγεωργίου.

Στο πλατό της εκποπής "The 2Night Show" βρέθηκε ο Γιώργος Παπαγεωργίου το βράδυ της Τετάρτης.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου μεταξύ άλλων για τις ερωτικές σκηνές της συζύγου του, αλλά και το φινάλε της σειράς που συμμετέχει.

Χαρακτηριστικά είπε ο Γιώργος Παπαγεωργίου για τον ρόλο του στη σειρά "Σκοτεινή θάλασσα": «ήταν πολύ μεγάλη ευθύνη πώς θα προσεγγίσουμε έναν ρόλο όπως του “Χρήστου”. Ήθελα να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Το πιο κολακευτικό σχόλιο που πήρα ήταν από μία κοπέλα που έχει την ίδια πάθηση και μας ευχαριστούσε ως σειρά που θίγαμε το θέμα. Όσο παίρνει την αγωγή του δεν μπορείς να καταλάβεις ότι κάποιος είναι διπολικός. Με την εξέλιξη των φαρμάκων δεν είναι τίποτα παραπάνω από άλλες ασθένειες».

Ακόμη αποκάλυψε, πως αρχικά η συμμετοχή του στη σειρά αφορούσε άλλον ρόλο.