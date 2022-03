Κοινωνία

Γέρακας: 13χρονος που δεχόταν bullying πήγε με όπλο στο σχολείο

Η διευθύντρια του σχολείου ειδοποίησε την Αστυνομία που συνέλαβε τον μαθητή.

Ένας 13χρονος μαθητής της Α΄ Γυμνασίου, ο οποίος δεχόταν bullying, από παρέα παιδιών, συνελήφθη επειδή πήγαινε με αεροβόλο στο σχολείο του, στον Γέρακα. Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της ΕΛ.ΑΣ, ο 13χρονος ανέφερε ότι δεχόταν συνεχώς bullying και απειλές, μάλιστα, κατά της ζωής του από άλλους μαθητές και σε κάποια στιγμή άρχισε να πηγαίνει στο σχολείο με ένα αεροβόλο που υπήρχε στο σπίτι του.

Η διευθύντρια του σχολείου, που αντιλήφθηκε ότι ο μαθητής οπλοφορούσε, ειδοποίησε την Αστυνομία που έσπευσε στο σχολείο και από την έρευνα που πραγματοποίησε βρήκε στην τσάντα του ένα αεροβόλο και ένα πολυεργαλείο με κατσαβίδι.

Ο 13χρονος που συνελήφθη κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος με εντολή του εισαγγελέα. Σημειώνεται ακόμη, ότι σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος των γονέων του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

