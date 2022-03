Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Ο Ερμής, ο Πλούτωνας και οι κρυμμένες αλήθειες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα, για όλα τα ζώδια.

Με τους πλανήτες που μας επηρεάζουν άμεσα την περίοδο αυτή ξεκίνησε η Λίτσα Πατέρα. Όπως τόνισε, "Ο Ερμής είναι τα νεαρά πρόσωπα και οι ειδήσεις. Ο Πλουτωνας βγάζει κρυμμένες αλήθειες και γενικότερα η περίοδος αυτή είναι αντιφατική."

Επιπλέον η αστρολόγος έδωσε των πρόβλεψη πως ο Απρίλιος θα πάει πολύ καλύτερα, το ίδιο και ο Μάιος.

Ο Ερμής μαζί με τον Πλούτωνα, θα φέρουν αποκαλύψεις αλλά και πολλές αντιφάσεις και δεν πρέπει να βαδίζουμε σε απατηλούς δρόμους, όπως τόνισε η αστρολόγος.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Φιλιππίδης: η κατάσταση της υγείας του και οι τελευταίες εξελίξεις (βίντεο)

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Λέων: η μάνα “εξηγεί” πως πέθαναν τα παιδιά (βίντεο)

Λάρισα: Ο ιερέας έγινε “καπνός” μαζί με 3,8 εκατομμύρια ευρώ