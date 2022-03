Πόλεμος στην Ουκρανία: καταστράφηκε ρωσικό αποβατικό πλοίο (βίντεο)

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό. Βίντεο με την καταστροφή του ρωσικού πλοίου κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται καθώς έχει συμπληρωθεί ένας μήνας από τη ρωσική εισβολή στη χώρα.

Όπως ανακοίνωσε το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό, κατέστρεψε το ρωσικό αποβατικό πλοίο «Orsk» στο λιμάνι της πόλης Μπερντιάνσκ, της Αζοφικής Θάλασσας.

Το εν λόγω πλοίο, είναι το πρώτο ρωσικό αποβατικό πλοίο που έφτασε στην περιοχή στις 21 Μαρτίου και η κίνηση αυτή είναι και συμβολική για τους Ουκρανούς.

Χαρακτηριστικά έγραψε το Πολεμικο Ναυτικό της Ουκρανίας, σε ανάρτηση στα social media: «Το πλοίο μεταφοράς στρατευμάτων Orsk καταστράφηκε στο κατεχόμενο λιμάνι Μπερντιάνσκ. Δόξα στην Ουκρανία!».

Το πλοίο, το οποίο μπορεί να μεταφέρει έως και 1.500 τόνους φορτίου «αποβιβάζει κάτω από τα μάτια μας τεθωρακισμένα που θα ενισχύσουν την ανάπτυξή μας», ανέφερε η Zvezda.

Deputy Defense Minister of #Ukraine Anna Malyar said that the destroyed warship in #Berdyansk could carry up to 20 tanks, 45 armored personnel carriers and 400 paratroopers. pic.twitter.com/HE4fkuAZjN