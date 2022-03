Κόσμος

Ρωσία: Θρίλερ με την “εξαφάνιση” του Υπουργού Άμυνας

Τι απαντά το Κρεμλίνο στην έντονη φημολογία που υπάρχει για την κατάσταση της υγείας του

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι ο ρώσος υπουργός Άμυνας ενημέρωσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία για να απαντήσει στα ερωτήματα που έχει προκαλέσει η εξαφάνιση εδώ και δύο εβδομάδες από το προσκήνιο του Σεργκέι Σοϊγκού , ο οποίος έχει να εμφανισθεί δημόσια από τις 11 Μαρτίου.

Κατά την διάρκεια συνεδρίασης του ρωσικού συμβουλίου ασφαλείας, «ο κ. Σοϊγκού παρουσίασε την έκθεσή του για την ειδική στρατιωτική επιχείρηση», δήλωσε στα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ αναφερόμενος στον πόλεμο που έχει εξαπολύσει η Ρωσία κατά της Ουκρανίας.

Νωρίτερα, ο Πεσκόφ είχε απορρίψει κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων την φημολογία για την κατάσταση της υγείας του υπουργού.

«Ο υπουργός Αμυνας είχε πολλά να κάνει αυτήν την στιγμή (...) δεν είναι η κατάλληλη ώρα για επικοινωνιακή δραστηριότητα», είπε.

Ο Σεργκέι Σοϊγκού είναι ένα πρόσωπο με συχνές τηλεοπτικές εμφανίσεις.

Ο Πούτιν και αυτός εμφανίζονται συχνά μαζί σε εκδρομές στην σιβηριανή τάιγκα, στο τιμόνι 4Χ4, πίνοντας τσάι ή μαζεύοντας μανιτάρια.

