Super League πλέι οφ - πλέι άουτ: οι επόμενες αγωνιστικές

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων που οδηγούν στον υποβιβασμό, στην διατήρηση στην κατηγορία, αλλά και στην έξοδο στην Ευρώπη.

Τα μέλη της Super League κατά τη σημερινή (24/3) συνεδρίασή τους μέσω τηλεδιάσκεψης, οριστικοποίησαν το πρόγραμμα (ημερομηνίες κι ώρες διεξαγωγής) έως το φινάλε του α’ γύρου των play off (3η έως 5η αγωνιστική), καθώς επίσης και το πρόγραμμα των play out από τη 2η έως και την 4η αγωνιστική.

Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για την 5η αγωνιστική θα διεξαχθεί στις 17 Απριλίου και θα ξεκινήσει στις 21:30. Όσον αφορά στην 3η αγωνιστική, στις 3 Απριλίου στις 19:00 θα διεξαχθεί το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, στις 20:00 το Ολυμπιακός-ΑΕΚ, ενώ νωρίτερα στις 17:00 ο Άρης θα υποδεχθεί τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Το ντέρμπι μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, που ήταν αρχικά προγραμματισμένο για τις 10 Απριλίου αναβάλλεται για νεότερη ημερομηνία, κατόπιν σχετικού αιτήματος του δικεφάλου του Βορρά λόγω των αγώνων του με την Μαρσέιγ στις 7 και 14 Απριλίου για τα προημιτελικά του Europa Conference League.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των play off και play out της Super League:

PLAY OFF

3η αγωνιστική (Κυριακή 3 Απριλίου 2022)

17:00: Άρης - ΠΑΣ Γιάννινα

19:00: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

20:00: Ολυμπιακός - ΑΕΚ

4η αγωνιστική (Κυριακή 10 Απριλίου 2022)

19:00: ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός

19:30: ΑΕΚ - Άρης

* Ο αγώνας ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός αναβάλλεται κατόπιν αιτήματος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

5η αγωνιστική (Κυριακή 17 Απριλίου 2022)

19:30: Άρης - ΠΑΟΚ

21:30: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

Μεγάλη Δευτέρα 18 Απριλίου 2022

18:00: ΠΑΣ Γιάννινα ΑΕΚ

PLAY OUT

2η αγωνιστική (Σάββατο 2 Απριλίου 2022)

16:00: Λαμία - ΟΦΗ

17:15: Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος

18:15: Ιωνικός - Βόλος

20:30: Απόλλων Σμύρνης - Παναιτωλικός

3η αγωνιστική (Σάββατο 9 Απριλίου 2022)

16:00: Βόλος - Λαμία

18:15: ΟΦΗ - Απόλλων Σμύρνης

19:30: Αστέρας Τρίπολης - Ιωνικός

20:30: Παναιτωλικός - Ατρόμητος

4η αγωνιστική (Σάββατο 16 Απριλίου 2022)

16:00: Απόλλων Σμύρνης - Βόλος

19:30: Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης

4η αγωνιστική (Κυριακή 17 Απριλίου 2022)

15:30: Ατρόμητος - ΟΦΗ

17:15: Λαμία - Ιωνικός