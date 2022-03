Πολιτική

25η Μαρτίου - Μπάιντεν: Η Ελλάδα προωθεί την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο

Στο μήνυμα του ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάνει αναφορά και στα τελευταία επιτεύγματα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.



Τον ηγετικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα για τη προώθηση της ειρήνης και της ευημερίας από την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι και την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και των Δυτικών Βαλκανίων σημειώνει ο Τζο Μπάιντεν στη διακήρυξη που υπογράφει για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας.

Στο μήνυμα του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάνει αναφορά στα τελευταία επιτεύγματα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, λέγοντας ότι η επικαιροποίηση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) θα ενισχύσει την ελληνοαμερικανική συνεργασία στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, ο πρόεδρος Μπάιντεν εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για τη συνεχιζόμενη φιλοξενία της Ελλάδας στις Δραστηριότητες Ναυτικής Υποστήριξης του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στον Κόλπο της Σούδας στην Κρήτη.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται μαζί για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της εποχής μας, από την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πόρων της περιοχής έως την απόδειξη ότι οι δημοκρατίες προσφέρουν στους λαούς μας και στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης απειλής του αυταρχισμού. Μέσω του συνεχιζόμενου Στρατηγικού μας Διαλόγου, η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξήσει τη συνεργασία σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα και η περσινή επικαιροποίηση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας θα ενισχύσει τη συνεργασία μας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας για τα επόμενα χρόνια».

Τέλος, ο Τζο Μπάιντεν στέκεται στις κοινές αξίες της ελευθερίας, της αυτοδιάθεσης και της δημοκρατίας, οι οποίες πυροδότησαν την αμερικανική και την ελληνική επανάσταση αντίστοιχα, κάνοντας ειδική αναφορά στη συνεισφορά της ελληνοαμερικανικής κοινότητας. «Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου, έχω δει από πρώτο χέρι το θάρρος και την αποφασιστικότητα της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, και αυτά τα χαρακτηριστικά ήταν μια ανεκτίμητη πηγή δύναμης για το έθνος μας τον περασμένο χρόνο. Οι Ελληνοαμερικανοί βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της πανδημίας και των προσπαθειών μας να εμβολιάσουμε τον κόσμο. Και τον περασμένο Νοέμβριο, καθώς οι Ελληνοαμερικανοί γιόρταζαν περήφανα την ανέγερση της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου και του Εθνικού Ιερού στο Μανχάταν, 20 χρόνια μετά την καταστροφή της αρχικής εκκλησίας στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, ενσάρκωσαν τις κοινές μας αξίες της επιμονής, της ανθεκτικότητας και της ελπίδα για το μέλλον. Καθώς η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν στο τι θα φέρουν τα επόμενα 200 χρόνια της συνεργασίας μας, είμαι βέβαιος ότι τα έθνη μας και οι λαοί μας θα αντιμετωπίσουν κάθε πρόκληση μαζί. Αυτή τη μέρα, δεσμευόμαστε εκ νέου για τη σκληρή δουλειά που έχουμε μπροστά μας, για την ενίσχυση των δημοκρατιών μας και για την επιβεβαίωση της ακλόνητης φιλίας μας», σημειώνει ο Αμερικανός πρόεδρος στο μήνυμα του.