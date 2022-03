Κόσμος

Μπάιντεν: Αν ο Πούτιν χρησιμοποιήσει χημικά όπλα, οι ΗΠΑ θα απαντήσουν

Ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε ότι οι ΗΠΑ θα απαντούσαν εάν ο κ. Πούτιν χρησιμοποιούσε πυρηνικά όπλα, αλλά «η φύση της απάντησης θα εξαρτηθεί από τη φύση της χρήσης».







«Εάν ο Πούτιν χρησιμοποιούσε χημικά όπλα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντούσαν» διεμήνυσε την Πέμπτη από τις Βρυξέλλες ο Τζό Μπάιντεν, προσθέτοντας ότι «η φύση της απάντησης θα εξαρτηθεί από τη φύση της χρήσης».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε νέες κυρώσεις σε περισσότερα από 400 άτομα και οντότητες που «τροφοδοτούν τη ρωσική πολεμική μηχανή», συμπεριλαμβανομένων 300 μελών του ρωσικού κοινοβουλίου.

«Το ΝΑΤΟ δεν ήταν ποτέ πιο ενωμένο από ό,τι είναι σήμερα» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο κ. Μπάιντεν είπε ότι θα ήθελε να δει τη Ρωσία να απομακρύνεται από την G20, αλλά αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, η Ουκρανία θα πρέπει να συμμετάσχει ως παρατηρητής

«Οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί να παρέχουν περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία και περισσότερα από 1 δισεκατομμύρια δολάρια σε ανθρωπιστική βοήθεια σε εκατομμύρια Ουκρανούς που έχουν πληγεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία» τόνισε.

Το ΝΑΤΟ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι είναι ενωμένοι στην υποστήριξη της Ουκρανίας με στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια, είπε, καθώς και στην επιβολή «του πιο σημαντικού καθεστώτος οικονομικών κυρώσεων που έχει υπάρξει ποτέ» για να «σακατευθεί» η οικονομία του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη συνομιλία του με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, την περασμένη Παρασκευή, ο Μπάιντεν είπε:

«Του κατέστησα σαφείς τις συνέπειες. Δεν απείλησα, αλλά του κατέστησα σαφείς για να βεβαιωθώ, τις συνέπειες του να βοηθήσει τη Ρωσία» είπε ενώ συμπλήρωσε πως «νομίζω ότι η Κίνα κατανοεί ότι το οικονομικό της μέλλον είναι πολύ πιο στενά συνδεδεμένο με τη Δύση παρά με τη Ρωσία» παρατήρησε.

Η συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τις συναντήσεις του με ηγέτες του ΝΑΤΟ στράφηκε και στην αμερικανική πολιτική σκηνή, όταν ο Μπάιντεν ρωτήθηκε σχετικά με τις ευρωπαϊκές ανησυχίες ότι «μια προσωπικότητα όπως ο προκάτοχός σας, ίσως ακόμη και ο ίδιος ο προκάτοχός σας» θα μπορούσε να αναλάβει προεδρικά καθήκοντα και θα αναιρούσε τις προσπάθειες των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ να αντιμετωπίσουν τη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία.

«Στις επόμενες εκλογές, θα ήμουν πολύ τυχερός να έχω τον ίδιο άνδρα να είναι υποψήφιος εναντίον μου», απάντησε ο Δημοκρατικός πρόεδρος, ο οποίος κέρδισε τον Τραμπ στην εκλογική αναμέτρηση του 2020.

Το σχόλιο αυτό έγινε έπειτα από μια μακροσκελή απάντηση που περιελάμβανε γιατί αποφάσισε να θέσει υποψηφιότητα για τον προεδρικό θώκο το 2020, έπειτα από τη χλιαρή αντίδραση του Τραμπ το 2017 σε μια διαδήλωση ακροδεξιών στο Σάρλοτσβιλ στη Βιρτζίνια.

Ο Μπάιντεν, ο οποίος εργάστηκε σκληρά για να ανοικοδομήσει τους δεσμούς με Ευρωπαίους και άλλους συμμάχους (δεσμούς που είχαν διαρραγεί κατά τη διάρκεια της θητείας Τραμπ) είπε ότι οι επόμενες εκλογές είναι μακριά και ότι επικεντρώνεται στο να διασφαλίσει πως οι Δημοκρατικοί θα τα πάνε καλά στις εκλογές για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο.

«Όμως, δεν είναι ένα παράλογο ερώτημα για να θέσει κάποιος», πρόσθεσε, ειδικά μετά την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου του 2021 εναντίον του Καπιτωλίου από υποστηρικτές του Τραμπ.

«Εάν καθόμασταν και βλέπαμε τις πόρτες της Μπούντεσταγκ να σπάνε και αστυνομικούς να σκοτώνονται και εκατοντάδες ανθρώπους να εισβάλουν», σημείωσε ο Μπάιντεν. «Φανταστείτε να βλέπαμε αυτό να συμβαίνει στο βρετανικό κοινοβούλιο. Πώς θα νιώθαμε;».

Όπως συνηθίζει, ο Μπάιντεν δεν είπε το όνομα του Τραμπ, αναφερόμενος σε εκείνον ως «αυτός ο κύριος που αναφέρατε» ή κάτι παρόμοιο.

