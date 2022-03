Κοινωνία

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Λύτρας: κανιβαλισμός σε βάρος μιας εξαιρετικής μητέρας

Τι είπε ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου στον ΑΝΤ1 για τις “δηλώσεις” της μητέρας των κοριτσιών, όσους εμφανίζονται να ανήκαν στο περιβάλλον της και όσα ακούγονται για τα αίτια θανάτου των κορτισιών.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο Απόστολος Λύτρας, συνήγορος της μητέρας των τριών αδελφών που έχουν χάσει την ζωή τους στην Πάτρα.

Όπως είπε ο δικηγόρος, «Η μητέρα έχει μιλήσει δύο φορές σε μια τηλεοπτική εκπομπή τηλεφωνικά και έχει δώσει και μια συνέντευξη. Όλα τα υπόλοιπα που ακούγονται ότι μίλησαν μαζί της, κάρτες με τα λεγόμενα της που αναπαράγονται, δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια, δεν έχει μιλήσει με όσους επικαλούνται ότι συνομιλούν με την μητέρα και μάλιστα έχουν και κάρτες με τα λεγόμενα της».

«Υπάρχει δημοσιογραφικός κανιβαλισμός με πράγματα που ουδέποτε έχουν συμβεί, όπως ότι το τρίτο παιδί κατάπιε τσιγάρα και νοσηλεύθηκε επί 30 ημέρες στην Εντατική. Δημοσιογράφος δημοσίευσε φωτογραφίες από το νεκροτομείο. Άλλος δημοσίευσε προσωπικά ιατρικά δεδομένα που δεν σχετίζονται με την εν λόγω υπόθεση. Βγαίνουν άνθρωποι που αναφέρουν πως ήταν του περιβάλλοντος τους και που το ζευγάρι δεν τους γνωρίζει καν. Είναι ανθρωποφαγία», είπε σε έντονο ύφος ο Απόστολος Λύτρας, λέγοντας πως το ζευγάρι εξετάζει να ζητήσει παρέμβαση από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και από τις Ενώσεις Συντακτών.

Σε ότι αφορά την ουσία της υπόθεσης, ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου είπε πως «δεν είναι κατηγορούμενη, δεν έχουμε κατηγορούμενους σε αυτήν την υπόθεση», συμπληρώνοντας πως «δεν μπορεί να βγει από το σπίτι της, την βρίζουν, της λένε ότι σκότωσε τα παιδιά της».

Σχετικά με τις πληροφορίες πως η έκθεση του παθολογοανατόμου δεν αποδίδει τον θάνατο της Τζωρτζίνας σε καρδιολογικά προβλήματα ή σε ασφυξία, ο συνήγορος της μητέρας των παιδιών είπε πως πλέον υπάρχουν ΜΜΕ που αναιρούν τον εαυτό τους και πλέον λένε πως “επιβεβαιώνονται” οι δημοσιογραφικές πληροφορίες τους, ενώ έλεγαν τα αντίθετα μέχρι τώρα, σχετικά με τον θάνατο της Τζωρτζίνας.

«Κάπου πρέπει να μπει ένα φρένο. Εμείς από την πρώτη στιγμή περιμένουμε να βγουν όλες οι εξετάσεις», είπε ο κ. Λύτρας, λέγοντας ακόμη πως «ο πατέρας μου μετέφερε ότι ο σύζυγος του ήταν μια εξαιρετικής μητέρα που ήταν διαρκώς πάνω από τα παιδιά της. Ακούσαμε και από σοβαρό μέσο ενημέρωσης, ότι άργησε να πάει στην κηδεία του παιδιού τους γιατί έπινε καφέ. Μιλάμε για κανιβαλισμό».

«Αν υπάρξει κατηγορούμενος ή κατηγορούμενη θα το δούμε τότε. Περιμένουμε από τους γιατρούς και τους ιατροδικαστές, αυτούς που έχουν δει και εξετάσει τα παιδιά και όχι από όσους έχουν δει φωτογραφίες και βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις. Από αυτούς περιμένουμε να δούμε που θα καταλήξουν», είπε ο Απόστολος Λύτρας, φωτογραφίζοντας, μεταξύ άλλων, όπως ανέφερε δηκτικά, τον ιατροδικαστή Γρηγόρη Λέων, ο οποίος είχε μιλήσει λίγο νωρίτερα στον ΑΝΤ1.

