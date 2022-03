Κόσμος

Λευκός Οίκος: Νέες κυρώσεις κατά Ρώσων πολιτικών και ολιγαρχών

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανακοινώσουν αύριο ένα νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος Ρώσων πολιτικών και ολιγαρχών, ανακοίνωσε ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν βρίσκεται καθ’ οδόν για τις Βρυξέλλες για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, της G7 και της ΕΕ, ο Σάλιβαν είπε επίσης ότι οι ηγέτες της G7 (των επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών) αναμένεται να συμφωνήσουν αύριο να εφαρμόσουν μια «πρωτοβουλία» για να διασφαλίσουν ότι η Ρωσία δεν θα μπορέσει να παρακάμψει τις κυρώσεις που της έχουν ήδη επιβληθεί.

Την Παρασκευή, ΗΠΑ και ΕΕ θα συζητήσουν τα ενεργειακά θέματα της Ευρώπης. Η Ουάσινγκτον αναζητά τρόπους για να αυξήσει τις παραδόσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ευρώπη κατά τις επόμενες εβδομάδες, είπε ο Σάλιβαν.

Πρόσθεσε ότι ο περιορισμός της εξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο υπήρξε αντικείμενο έντονων διαβουλεύσεων. Δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις, λέγοντας μόνο ότι οι ΗΠΑ θα πουν περισσότερα για το θέμα την Παρασκευή, μαζί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Αύριο Πέμπτη ο Μπάιντεν θα παραστεί στην έκτακτη σύνοδο των χωρών μελών του ΝΑΤΟ όπου θα «επαναλάβει την άκαμπτη δέσμευση» των ΗΠΑ στους συμμάχους τους, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο. Όσο θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες θα συμμετάσχει επίσης στην σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και θα συναντηθεί με τους ηγέτες της G7.

Η ευρωπαϊκή περιοδεία του Αμερικανού προέδρου θα ξεκινήσει με τη συνάντηση που θα έχει αύριο με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ. Στη σύνοδο της Συμμαχίας θα συζητηθεί η ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας της αλλά και το πώς θα διασφαλιστεί ότι η Ουκρανία θα μπορέσει να συνεχίσει να αμύνεται.

Πριν από την έναρξη της συνόδου της ΕΕ ο Μπάιντεν θα συναντηθεί επίσης με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ με τον οποίο θα συζητήσει το θέμα των προσφύγων.

Ο Σάλιβαν είπε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια προγραμματισμένη κατ’ ιδίαν συνάντηση του Μπάιντεν με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όμως δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να μιλήσουν.

Ο Μπάιντεν θα μιλήσει στους δημοσιογράφους αφού ολοκληρωθούν οι συναντήσεις που θα έχει στην Ευρώπη.

Αναφερόμενος στο ζήτημα του Ιράν, ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου είπε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα μιλήσει για την αναβίωση της πυρηνικής συμφωνίας (JPCOA) με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της ΕΕ. Υπάρχουν ακόμη κάποια θέματα όσον αφορά αυτήν τη συμφωνία και είναι άγνωστο αν θα επιλυθούν, πρόσθεσε. Δήλωσε όμως αισιόδοξος ότι οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν δεν θα δημιουργήσει «οικονομικές ευκαιρίες» για τη Ρωσία.

