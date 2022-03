ΗΠΑ – Μπάιντεν: Υποχωρεί συνεχώς η δημοτικότητα του

Κόσμος

Η δημοτικότητα του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έπεσε εκ νέου αυτήν την εβδομάδα, στο 40%, μια σαφής προειδοποίηση για το Δημοκρατικό κόμμα που θα προσπαθήσει στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου να διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του πρακτορείου Reuters και της εταιρείας Ipsos, που διενεργήθηκε στο διάστημα 21-22 Μαρτίου, το 54% των Αμερικανών αποδοκιμάζουν τις επιδόσεις του προέδρου, σε μια περίοδο που η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με πληθωριστικές πιέσεις ενώ ταυτόχρονα η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει εντείνει τις γεωπολιτικές ανησυχίες.

Σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, το ποσοστό εκείνων που επιδοκιμάζουν τον Μπάιντεν έχει μειωθεί κατά τρεις εβδομάδες. Ο Ρεπουμπλικάνος προκάτοχός του, ο Ντόναλντ Τραμπ, είχε το ίδιο ποσοστό δημοτικότητας, στο 40%, στα μέσα Μαρτίου του δευτέρου έτους της θητείας του. Τον Δεκέμβριο του 2017 η δημοτικότητά του είχε πέσει στο 33%.

Οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση ανέφεραν ως βασική ανησυχία τους την οικονομία και ως δεύτερη τον πόλεμο.

Η δημοτικότητα του Μπάιντεν άρχισε να πέφτει στα μέσα Αυγούστου, εν μέσω της χαοτικής αποχώρησης των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν αλλά και σε μια περίοδο που οι θάνατοι από την Covid-19 αυξάνονταν.

Αν και ο Μπάιντεν προσπάθησε να ρίξει την «πολιτική θερμοκρασία» μετά τη διχαστική προεδρία του Τραμπ, με βάση τη δημοσκόπηση, οι Αμερικανοί παραμένουν διχασμένοι. Ενώ το 77% όσων αυτοχαρακτηρίζονται Δημοκρατικοί δηλώνουν ικανοποιημένοι με τις επιδόσεις του προέδρου, μόνο το 10% των Ρεπουμπλικάνων και το 27% των ανεξάρτητων εγκρίνουν το έργο του.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε διαδικτυακά, στα αγγλικά, σε όλες τις ΗΠΑ. Ρωτήθηκαν συνολικά 1.005 ενήλικες, εκ των οποίων 432 Δημοκρατικοί και 366 Ρεπουμπλικάνοι. Το περιθώριο στατιστικού λάθους ανέρχεται στις 4 μονάδες.

