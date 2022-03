Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - 25η Μαρτίου: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ, με τον αριθμό των νέων μολύνσεων, ανά περιφερειακή ενότητα, τις προηγούμενες 24 ώρες.

Η «μαύρη λίστα» των νεκρών στην Ελλάδα από επιπλοκές του κορονοϊού αυξήθηκε σημαντικά και την Παρασκευή.

Σε υψηλά επίπεδα, αν και μειούμενος με βραδείς ρυθμούς, παραμένει ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανά την επικράτεια.

Εκατοντάδες είναι κάθε ημέρα οι νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Παρασκευή συνολικά 16.234 κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 16.234 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 23 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 18 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική καταγράφηκαν ακόμη 5.920 κρούσματα και στην Θεσσαλονίκη επιβεβαιώθηκαν 1.774 νέες μολύνσεις.

Τριψήφιος ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στις παρακάτω περιφερειακές ενότητες (αλφαβητικά):

Αιτωλοακαρνανίας

Αργολίδας

Αρκαδίας

Αχαΐας

Βοιωτίας

Έβρου

Ευβοίας

Ηλείας

Ημαθίας

Ηρακλείου

Ιωαννίνων

Καβάλας

Καρδίτσας

Κέρκυρας

Κοζάνης

Κορινθίας

Λακωνίας

Λάρισας

Λασιθίου

Μαγνησίας

Μεσσηνίας

Πέλλας

Ρεθύμνου

Ρόδου

Σερρών

Σύρου

Τρικάλων

Φθιώτιδας

Χαλκιδικής

Χανίων.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:





