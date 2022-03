Life

“Rouk Zouk Special” με… τρέλα την Κυριακή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένα σπαρταριστό βράδυ Κυριακής, προσφέρουν η Ζέτα Μακρυπούλια και οι εκλεκτοί καλεσμένοι της, που παίζουν για φιλανθρωπικό σκοπό.

Στο «ROUK ZOUK SPECIAL» την Κυριακή 27 Μαρτίου στις 20:00, δέκα αγαπημένοι καλλιτέχνες έρχονται για να παίξουν και η κατάσταση… ξεφεύγει!

Η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται δύο ομάδες οι οποίες δηλώνουν έτοιμες να ρουκζουκάρουν μέχρι τελικής πτώσεως και για καλό σκοπό, για την ενίσχυση των «ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ SOS».

Η ομάδα «MISTERO BUFFO» των Αρετής Πασχάλη, Ελίνας Μάλαμα, Jerome Kaluta, Νίκου Πουρσανίδη και Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλου ρίχνονται στη… «μάχη» εναντίον της ομάδας «ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ», των Αντώνη Λουδάρου, Σωτήρη Καλυβάτση, Χρήστου Τριπόδη, Πάνου Σταθακόπουλου και Δημήτρη Αγορά, και το αποτέλεσμα είναι απλά διασκεδαστικό.

ΣΤΑ HIGHLIGHTS ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ

- Με ποια αφορμή οι συμπαίκτες του Αντώνη τον χαρακτηρίζουν… «pet»;

- Ο Αλκιβιάδης έρχεται με το φόβο μιας όρκας που τον ταλαιπώρησε την προηγούμενη φορά που έπαιξε στο «ROUK ZOUK SPECIAL».

- Γιατί ο Σωτήρης έχει το παρατσούκλι… «τακτοποιητήρας»;

- Ποια έκπληξη κάνει ο Αλκιβιάδης στη Ζέτα;

- Είναι αλήθεια πως ο Jerome ήρθε στο Rouk Zouk Special μόνο και μόνο για να φιλήσει τη Ζέτα;

- Πώς συνεχίζεται η «κόντρα» του Πάνου με το δάσκαλο;

- Στο «Μας κούφανες» ο Αντώνης «δεν καταλαβαίνει τίποτα», η Ζέτα κάνει την αρκούδα και ο Αλκιβιάδης καταφέρνει να μας ξεκουφάνει.

- O Σωτήρης θυμάται τη γαλλική ανατροφή του για να περιγράψει τη λέξη «ρόμπα».

Το πιο παρεΐστικο τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης, με την Ζέτα Μακρυπούλια, έρχεται κάθε Κυριακή στον ΑΝΤ1 και κάνει τα βράδια μας συναρπαστικά!

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

: Αγλαΐα Λάτσιου Project Manager : Περικλής Ασπρούλιας

: Περικλής Ασπρούλιας Οργάνωση Παραγωγής: Ράνια Πεγιάζη

Ράνια Πεγιάζη Διεύθυνση Παραγωγής: Πέτρος Παπουτσάκης

Πέτρος Παπουτσάκης Σκηνοθεσία : Κώστας Υφαντής

: Κώστας Υφαντής Βοηθός Σκηνοθέτης: Γιώργος Καληώρας

Γιώργος Καληώρας Αρχισυνταξία : Μαρία Ντρούβα

: Μαρία Ντρούβα Επιμέλεια Καλεσμένων: Κατερίνα Παπαμερή, Αντώνης Θυσιάδης

#RoukZoukSpecial

Instagram: @roukzouk.official

«Rouk Zouk Special»: Κάθε Κυριακή στις 20:00.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια

Κορονοϊός - 25η Μαρτίου: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Αιγάλεω: πέταξε τα ανίψια της από το μπαλκόνι κι έπεσε κι αυτή