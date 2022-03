Κοινωνία

Παρέλαση 25ης Μαρτίου: ο αριστούχος Σαϊντού που κινδυνεύει με απέλαση (βίντεο)

Γύρω από το πρόσωπο του μαθητή έχει εκδηλωθεί ένα κύμα συμπαράστασης για την παραμονή του στη χώρα.

Μία ιδιαίτερη ιστορία αναδείχθηκε ανήμερα της επετείου για την 25η Μαρτίου και αφορά στον νεαρό μαθητή, Σαϊντού Καμαρά από τη Γουινέα.

Ο 17χρονος μαθητής, είναι αριστούχος και παρέλασε με το σχολείο του στον Άγιο Δημήτριο, όμως σε λίγους μήνες θα πρέπει να απελαθεί.

Ο λόγος είναι ότι το ασυνόδευτο προσφυγόπουλο, σε λίγο καιρό ενηλικιώνεται και έτσι πλέον δεν τηρεί τα κριτήρια για την ανανέωση της άδειας παραμονής του.

Οι συμμαθητές του έχουν αγκαλιάσει τον νεαρό μαθητή που στο πρόσωπό του έχει ξεκινήσει ένα κύμα συμπαράστασης.