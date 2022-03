Κόσμος

Πρόεδρος Ελλήνων της Ουκρανίας στον ΑΝΤ1: Λιώναμε χιόνι για να πιούμε νερό (βίντεο)

Your browser does not support the audio element.

Η Αλεξάνδρα Προτσένκο στον ΑΝΤ1 και τον Χρήστο Μαζανίτη για το φευγιό της από την Ουκρανία.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Επί ημέρες ήταν αγνοούμενη. Το σπίτι της στην Μαριούπολη βομβαρδίστηκε. Ζούσε στο καταφύγιο. Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας που κατάφερε μετά από ταξίδι πέντε ημερών να φτάσει στην Λβιβ, μίλησε στον ΑΝΤ1 και τον Χρήστο Μαζανίτη.

«Υπάρχει ένα κομμάτι της Μαριούπολης που το έχουν βομβαρδίσει έχουν ανατινάξει της γέφυρας και έχουν εγκλωβιστεί. Τους πυροβολούν και το Βαρδή ζουν συνεχώς. Είναι η περιοχή με τα εργοστάσια», είπε.

«Το πιο δύσκολο ήταν που δεν είχαμε νερό λιώναμε με τα χιόνια για να πιούμε το νερό. Με βγάλανε με ζόρι από τα υπόγεια τα παιδιά δύο αγόρια πολύ θαρραλέα με περάσανε από το κέντρο ή θα το φέρω το βομβαρδισμένο είναι όλη η πόλη βομβαρδισμένη», απάντησε ερωτηθείσα ποιο ήταν το πιο δύσκολο στο καταφύγιο όπου βρισκόταν με 22 άτομα.

Από τις 5 Μαρτίου έχει χάσει επαφή με τον αδερφό της. Τελευταία φορά της είπαν ότι βρισκόταν εν ζωή στο χωριό Σαρτανά.

«Ήταν από τις πέντε 6 Μαρτίου που έχω να τον δω. Στείλαμε αυτοκίνητα να τους βγάλουμε από κει και δεν μπορέσαμε μάχες παντού», είπε σχετικά.

«Κανείς δεν μπορούσε να το πιστέψει ότι θα γινόταν αυτό. Είχαμε αιώνες με σχέση και καλές. Και εκεί που ήμουν στο υπόγειο έλεγα εντάξει εγώ είμαι 73 ετών έζησα έχω όμως τρία εγγονάκια που είναι στην Οδησσό αυτά τι θα γίνουν», κατέληξε η κ.Προτσένκο, που σήμερα πέρασε τα σύνορα με την Ρουμανία. Τελικός προορισμός η μητέρα Ελλάδα. Εκεί όπου ζει και η κόρη της με την οικογένεια της.