Κορονοϊός – Θεσσαλονίκη: Αυξητική τάση του ιικού φορτίου στα λύματα

Τα στοιχεία που αποτυπώνονται στα απόβλητα της Θεσσαλονίκης, σχετικά με την τάση του ιικού φορτίου.

Αυξητική παραμένει η τάση συγκέντρωσης του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά απόβλητα της Θεσσαλονίκης, με βάση την έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ.

Όπως φαίνεται στα διαγράμματα που παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι καθημερινές μετρήσεις της Ομάδας του ΑΠΘ αποτυπώνουν μια αύξηση του ιικού φορτίου στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών, η οποία αποδίδεται στην επικράτηση της παραλλαγής ΒΑ.2 του στελέχους Όμικρον του SARS-CoV-2.

Συγκεκριμένα, στα δείγματα που λαμβάνονται καθημερινά στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τις εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου, η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή της Τρίτης 22/03/2022 και της Τετάρτης 23/03/2022 είναι:

Οριακά αυξημένη (+14%) σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων της Κυριακής 20/03/2022 και της Δευτέρας 21/03/2022.

Αυξημένη (+31%) σε σχέση με την μέση τιμή της προηγούμενης Τρίτης 15/03/2022 και Τετάρτης 16/03/202.

Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Οι μοριακές μέθοδοι real-time PCR, που ανέπτυξε η Ομάδα του ΑΠΘ, έχουν τη δυνατότητα να πολλαπλασιάζουν επιλεκτικά τμήματα του γονιδιώματος των στελεχών Όμικρον ΒΑ.1 και Δέλτα.

