Αθλητικά

Ολυμπιακός: μεγάλη νίκη και πλεονέκτημα έδρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ερυθρόλευκοι "κλείδωσαν" το πλεονέκτημα έδρας στη Euroleague, μετά και τη νίκη επί της Βιλερμπάν.

Ο Ολυμπιακός «κλείδωσε» το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ της Euroleague, περνώντας νικηφόρα, 94-80, από το "Astroballe" επί της Βιλερμπάν για την 32η αγωνιστική.

Έστω κι αν δεν πραγματοποίησε καλή εμφάνιση, με δεδομένες και τις πολλές απουσίες της γαλλικής ομάδας, η ομάδα του Πειραιά πήρε αυτό που ήθελε, ανέβηκε στο 18-9 και πλέον θα διεκδικήσει μία καλύτερη θέση από την 4η, κάτι που για να συμβεί θα πρέπει να νικήσει την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ, την 1η Απριλίου (33η αγωνιστική) στον τελευταίο αγώνα της στην κανονική περίοδο και να ελπίζει σε μία ήττα της Αρμάνι Μιλάνο.

Η άμυνά τους στην 4η περίοδο ήταν αυτή που ουσιαστικά επέτρεψε στους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να οικοδομήσουν διψήφια διαφορά, αφού στα πρώτα τρία δεκάλεπτα επέτρεπαν στην ομάδα του Κώστα Αντετοκούνμπο (7π.) να είναι απειλητική. Ντόρσεϊ (21π., 7ρ.), Βεζένκοφ (18π., 10ρ.) και Σλούκας (15π., 9ασ.) ήταν οι κορυφαίοι των «ερυθρόλευκων». Η Βιλερμπάν υποχώρησε στο 8-18, με τον Στραζέλ να είναι ο πρώτος σκόρερ με 16 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 26-26, 43-47, 64-69, 80-94

Ειδήσεις σήμερα:

Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια

Πατάτες τηγανιτές: Εκτός εστίασης λόγω ηλιελαίου; (βίντεο)

Εθνική Ελλάδος: “Διπλό” κόντρα στη Ρουμανία