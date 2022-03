Κόσμος

Φιλιππίνες: Το ηφαίστειο Τάαλ “βρυχάται” (εικόνες)

Οι Αρχές αυξάνουν το επίπεδο συναγερμού και συστήνουν στους κατοίκους να μείνουν μακριά από το ηφαίστειο.



Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων ανέβασε σήμερα το επίπεδο συναγερμού για το ηφαίστειο Τάαλ, κοντά στη Μανίλα, εξαιτίας της «αυξημένης δραστηριότητας» που παρατηρείται.

Το Ινστιτούτο ανέβασε το επίπεδο συναγερμού στο επίπεδο 3 της πενταβάθμιας κλίμακας, αφότου από το ηφαίστειο άρχισε να υψώνεται στήλη καπνού και καταγράφηκαν σεισμικές δονήσεις γύρω στις 7.22 π.μ. (τοπική ώρα).

Στο ηφαίστειο, που βρίσκεται στην επαρχία Μπατάνγκας, 66 χιλιόμετρα νότια της Μανίλας, καταγράφηκε μια «περιορισμένης έκτασης φρεατομαγματική έκρηξη, ακολουθούμενη από συνεχόμενη φρεατομαγματική δραστηριότητα που προκάλεσε εκτόξευση καπνού σε απόσταση 1.500 μέτρων και συνοδεύτηκε από ηφαιστειακούς σεισμούς», αναφέρει το Ινστιτούτο.

«Η εισβολή μάγματος» στον κύριο κρατήρα «μπορεί να οδηγήσει στη συνέχεια σε διαδοχικές εκρήξεις», προειδοποίησαν οι ειδικοί.

Το Ινστιτούτο συνέστησε στους κατοίκους να μείνουν μακριά από το ηφαίστειο, ενώ προειδοποίησε τις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τις πτήσεις πάνω από αυτό.

Το ηφαίστειο Τάαλ, ένα από τα πιο ενεργά στις Φιλιππίνες, εξερράγη για τελευταία φορά τον Ιανουάριο του 2020, εκτοπίζοντας περίπου 380.000 κατοίκους και προκαλώντας καταστροφές σε αγροκτήματα, σπίτια και δρόμους της επαρχίας Μπατάνγκας.

