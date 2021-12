Κόσμος

Ινδονησία: Αγνοούμενοι από τη νέα έκρηξη του ηφαιστείου Σεμέρου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χάος στην Ιάβα από την έκρηξη του ηφαιστείου Σεμέρου. Οι συστάσεις στους πολίτες.

Το ηφαίστειο Σεμέρου στο νησί Ιάβα της Ινδονησίας εξερράγη νωρίς την Κυριακή εκτοξεύοντας μία στήλη στάχτης σε ύψος δύο χιλιομέτρων, με τις αρχές να προειδοποιούν τους ανθρώπους να παραμείνουν μακριά από την ενεργή ακτίνα απόστασης της έκρηξης του ηφαιστείου.

Νωρίτερα μέσα στο μήνα, μία έκρηξη του Σεμέρου, που είναι το υψηλότερο όρος στην Ιάβα, εκτόξευσε σύννεφα στάχτης και πυροκλαστικής ροής, με συνέπεια το θάνατο τουλάχιστον 46 ανθρώπων.

Από την έκρηξη αυτή, αρκετοί άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, ενώ χιλιάδες κάτοικοι των γύρω περιοχών, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους (https://www.reuters.com/world/asia-pacific/no-warning-indonesian-village-caught-off-guard-volcano-disaster-2021-12-10).

Η έκρηξη που έγινε νωρίς το πρωί της Κυριακής, προκάλεσε πυκνά λευκά και γκρίζα σύννεφα στάχτης, σύμφωνα με το αρμόδιο επιστημονικό κέντρο της Ινδονησίας (PVMBG).

Το ίδιο κέντρο, προειδοποίησε τους κατοίκους των γύρω περιοχών να σταματήσουν τις δραστηριότητες τους σε απόσταση πέντε χιλιομέτρων γύρω από το κέντρο της έκρηξης του ηφαιστείου και να διατηρήσουν απόσταση 500 μέτρων από τις ροές της λάβας, αποφεύγοντας τους σχετικούς κινδύνους.

Σύμφωνα με το PVMBG πρέπει επίσης, να αποφεύγονται οι οποιεσδήποτε δραστηριότητες εντός ακτίνας 13 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά από το κέντρο της ηφαιστειακής έκρηξης.

Με 142 ηφαίστεια, η Ινδονησία διαθέτει το μεγαλύτερο πληθυσμό σε παγκόσμιο επίπεδο που ζει σε κοντινή απόσταση από ηφαίστεια, συμπεριλαμβανομένου και πληθυσμού 8,6 εκατομμυρίων κατοίκων που ζουν σε ακτίνα απόστασης εντός 10 χιλιομέτρων από ηφαίστεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά σε ΕΠΑΛ της Αργυρούπολης

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Κυριακή σε 34 σημεία

Καιρός: Με κακοκαιρία ξημερώνει η Κυριακή