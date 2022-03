Κόσμος

Τουρκία: Προειδοποίηση σε πλοία για νάρκη στον Βόσπορο

Εντοπίστηκε από ψαράδες στο άνω τμήμα του στενού του Βοσπόρου.

Οι τουρκικές αρχές προειδοποίησαν τα σκάφη να κρατούν αποστάσεις καθώς μια ομάδα δυτών ελέγχει ένα "αντικείμενο που μοιάζει με θαλάσσια νάρκη" το οποίο βρέθηκε να επιπλέει βόρεια της Κωνσταντινούπολης κοντά στη Μαύρη Θάλασσα μερικές ημέρες αφότου η Ρωσία προειδοποίησε ότι πολλές νάρκες έχουν απομακρυνθεί από ουκρανικά λιμάνια.

Η ομάδα ασφάλισε το αντικείμενο και ξεκίνησε να το απενεργοποιεί, ανακοίνωσε μέσω Twitter το υπουργείο Αμυνας.

Ψαράδες εντόπισαν για πρώτη φορά το αντικείμενο κοντά σε μια αποβάθρα στο άνω τμήμα του στενού του Βοσπόρου και το ανέφεραν στην ακτοφυλακή, όπως είπε στο Ρόιτερς η γενική διεύθυνση παράκτιας ασφάλειας.

Ενας εκπρόσωπος της διεύθυνσης επιβεβαίωσε δημοσίευμα της εφημερίδας Milliyet σύμφωνα με το οποίο οι αρχές προειδοποίησαν τα σκάφη ότι το αντικείμενο φέρεται να "έχει σχήμα μπάλας με προεξοχές που μοιάζουν με κέρατα" και ότι είναι "πιθανό να πρόκειται για νάρκη".

Η Τουρκία μοιράζεται σύνορα στη Μαύρη Θάλασσα με τη Ρωσία και την Ουκρανία, στην οποία η Μόσχα εισέβαλε τον περασμένο μήνα.

