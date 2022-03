Αθλητικά

Euroleague - Ολυμπιακός: Ο Βεζένκοφ MVP της 32ης αγωνιστικής

Η ομάδα του Πειραιά «κλείδωσε» το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ της Euroelague.



Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν εκ των πρωταγωνιστών (μαζί με τους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Κώστα Σλούκα) της εκτός έδρας νίκης (94-80) του Ολυμπιακού επί της Βιλερμπάν χθες το βράδυ (25/3), χάρη στην οποία η ομάδα του Πειραιά «κλείδωσε» το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ της Euroelague.

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού αναδείχτηκε πολυτιμότερος παίκτης της 32ης αγωνιστικής, καθώς συγκέντρωσε 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Ο Βεζένκοφ σημείωσε 18 πόντους με 6/9 δίποντα και 2/5 τρίποντα, μάζεψε 10 ριμπάουντ, μοίρασε 2 ασίστ, έκανε 1 κλέψιμο και κέρδισε δύο φάουλ.

Ήταν ο μόνος παίκτης από όλες τις ομάδες που σημείωσε double double κατά την 32η αγωνιστική. Αυτός ήταν ο δεύτερος τίτλος MVP μίας αγωνιστικής φέτος για τον Σάσα Βεζένκοφ και τέταρτος στην καριέρα του, στη διοργάνωση.

