Formula 1: σοκαριστικό ατύχημα για τον Μικ Σουμάχερ (βίντεο)

Το μονοθέσιο όχημα του "πιλότου" της Haas συγκρούστηκε σφοδρά και διαλύθηκε.

Ένα τρομακτικό ατύχημα συνέβη στο Grand Prix που διεξάγεται στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας κατά τη διάρκεια των κατατακτηρίων της Formula 1.

Ο Μικ Σουμάχερ, οδηγός της Haas έχασε τον έλεγχο του μονοθέσιου στη 12η στροφή της πίστας και συγκρούστηκε σφοδρά και χτύπησε στον προστατευτικό τοίχο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο οδηγός είχε κανονικά τις αισθήσεις του μετά το ατύχημα και δεν φαίνεται να έχει καποιον σοβαρό τραυματισμό, παρά το ότι το μονοθέσιό του διαλύθηκε κυριολεκτικά.

Οι κατατακτήριες διακόπηκαν για αρκετή ώρα, μέχρι να απομακρυνθεί το κατεστραμμένο μονοθέσιο και να επισκευαστούν οι μπαριέρες.

Red Flag ??



Mick Schumacher has a heavy hit at Turn 12. #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/12lBHlXRex — TSN (@TSN_Sports) March 26, 2022

