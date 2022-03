Κόσμος

Ουκρανία: Στον ΑΝΤ1 ο Έλληνας γιατρός που βρήκε καταφύγιο στη Φιλαρμονική της Μαριούπολης (βίντεο)

Ο ομογενής ογκολόγος περιέγραψε στο Χρήστο Μαζανίτη την περιπέτειά του στο καταφύγιο της Μαριούπολης έως την απελευθέρωσή του.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει τις εικόνες του βομβαρδισμένου μαιευτηρίου της Μαριούπολης με τις εγκύους να φυγαδεύονται εν μέσω πυρών. Σε ανάλογη κατάσταση βρέθηκε και το νοσοκομείο του ομογενή ογκολόγου Γενάδιου Ψαρά. Μετά από εβδομάδες στα καταφύγια και ένα ταξίδι δέκα ημερών έφτασε στην ασφάλεια της δυτικής Ουκρανίας και μιλά στον ΑΝΤ1 για όσα πέρασε στους βομβαρδισμούς της Μαριούπολης.

«Δέκα ημέρες ήμουν στο νοσοκομείο, αφού είμαι ογκολόγος. Εμείς βοηθούσαμε και δεν μπορούσαμε να αφήσουμε από εκεί τους ασθενείς. Μόνο εμείς τους βοηθούσαμε και δεν μπορούσαμε να αφήσουμε εκεί τους ασθενείς μόνους», δήλωσε στον απεσταλμένο του ΑΝΤ1 στην Ουκρανία, Χρήστο Μαζανίτη.

Όπως και άλλοι γιατροί ο κ. Ψαράς αποχώρησε από το νοσοκομείο του εξαιτίας των βομβαρδισμών.

Όταν καταφέρετε να βγείτε από το νοσοκομείο που σας πήγαν για πόσο καιρό μείνατε εκεί;

«Αφού χειροτέρεψε η κατάσταση, φύγαμε όλοι μαζί και πήγαν εμάς και τους ασθενείς στο κτίριο της Φιλαρμονικής. Εκεί που μέναμε κάποιοι από τους ασθενείς θα μπορούσαν να φύγουν και να πάνε στα σπίτια τους, όμως δεν είχαν που να πάνε, οπότε ήταν αναγκασμένοι να μένουν στα υπόγεια της Φιλαρμονική.

Οι γιατροί μέχρι το τέλος ήμασταν μαζί με τους ασθενείς και μετά που μας έφεραν στην Φιλαρμονική ήμασταν ένα και το αυτό με αυτούς που είχαν μείνει χωρίς σπίτια. Με τους πρόσφυγες, κρυβόμασταν κι εμείς τα υπόγεια», περιέγραψε ο ογκολόγος.

Χωρίς νερό, χωρίς τροφή, χωρίς θέρμανση. Στις 15 Μαρτίου εθελοντές κατάφεραν να τους εντοπίσουν και να τους βγάλουν. Μαζί του είχε την γυναίκα του, την κόρη τους και την πεθερά του.

«Φύγαμε από την Μαριούπολη 16 Μαρτίου. Δεν έχω αυτοκίνητο, ήρθε ένας απλός άνθρωπος που μας έβγαλε από τα υπόγεια. Δεν ξέραμε τι συνέβαινε αλλά, ήρθε και μας πήρε από εκεί», κατέληξε μιλώντας στον Χρήστο Μαζανίτη, από την πόλη Λβιβ.

Γιατροί - πρόσφυγες από τις εμπόλεμες ζώνες της Ουκρανίας θέλουν να στήσουν εθελοντικά ένα νοσοκομείο την Λβιβ, όπου θα βοηθούν όσους ξεφεύγουν από την δίνη του πολέμου.

