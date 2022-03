Κόσμος

Μπάιντεν: Ο Πούτιν δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία

Αμφιλεγόμενη δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ, για την οποία έσπευσε να δώσει διευκρινίσεις ο Λευκός Οίκος.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία και ο πόλεμός του εναντίον της Ουκρανίας αποτελεί μια στρατηγική αποτυχία για τη Μόσχα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

«Θα έχουμε ένα διαφορετικό μέλλον, ένα λαμπρότερο μέλλον, ριζωμένο στη δημοκρατία και τις αρχές, την ελπίδα και το φως, την ευπρέπεια και την αξιοπρέπεια, την ελευθερία, τις δυνατότητες. Για όνομα του Θεού, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία», είπε ο Μπάιντεν ενώπιον ενός πλήθους στη Βαρσοβία.

«Αυτός ο πόλεμος αποτελεί ήδη μια στρατηγική αποτυχία για τη Ρωσία», συμπλήρωσε ο Μπάιντεν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, που διανύει ήδη τον δεύτερο μήνα του, ένωσε τη Δύση, προσθέτοντας πως το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική συμμαχία, που δεν επιδίωξε ποτέ την πτώση της Ρωσίας.

Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος απευθύνθηκε προς τους Ρώσους, για να τους πει ότι «ο ρωσικός λαός δεν είναι εχθρός μας».

«Επιτρέψτε μου να πως αυτό, εάν μπορείτε να με ακούσετε. Εσείς, ο λαός της Ρωσίας δεν είστε ο εχθρός μας. Αρνούμαι να πιστέψω ότι αποδέχεστε τη δολοφονία αθώων παιδιών και παππούδων ούτε ότι αποδέχεστε ότι νοσοκομεία, σχολεία, παιδικοί σταθμοί σφυροκοπούνται από ρωσικούς πυραύλους και βόμβες», σημείωσε ο Μπάιντεν.

Ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους επανέλαβε σήμερα ότι οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν να εισέλθουν σε σύγκρουση με τις ρωσικές δυνάμεις, που εισέβαλαν στην Ουκρανία, ωστόσο απηύθυνε μια προειδοποίηση προς τη Μόσχα:

«Μην σκεφτείτε να προχωρήσετε ούτε ένα εκατοστό σε έδαφος του ΝΑΤΟ».

«Αυτό που ήθελε να πει ο πρόεδρος ήταν ότι δεν μπορεί να επιτραπεί στον Πούτιν να ασκεί εξουσία στους γείτονές του ή στην περιοχή. Δεν συζητούσε για την εξουσία του Πούτιν στη Ρωσία ούτε για αλλαγή καθεστώτος», επισήμανε ο αξιωματούχος, μετά την ομιλία Μπάιντεν στη Βαρσοβία.

