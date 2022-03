Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Χτύπημα σε πυρηνική εγκατάσταση

Το κοινοβούλιο της Ουκρανίας για το χτύπημα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ρωσικές δυνάμεις βάλλουν εναντίον μιας πυρηνικής ερευνητικής εγκατάστασης στην πόλη Χάρκοβο, ανέφερε το ουκρανικό κοινοβούλιο σε ένα τουίτ που ανήρτησε σήμερα.

«Αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να εκτιμηθεί το εύρος των ζημιών λόγω των εχθροπραξιών που δεν σταματούν στην περιοχή της πυρηνικής εγκατάστασης», λέει η ανάρτηση, που επικαλείται την κρατική ρυθμιστική αρχή επιθεώρησης των πυρηνικών.

