Λάρισα: Άντρας κυκλοφορούσε γυμνός στον δρόμο

Μετά το πρώτο σοκ, οι πολίτες ειδοποίησαν την αστυνομία...

Αναστάτωση προκλήθηκε στη Λάρισα το πρωί της Κυριακής, όταν η Αστυνομία ειδοποιήθηκε ότι ένας άνδρας, κατ’ εκτίμηση μέσης ηλικίας, κυκλοφορούσε γυμνός στο κέντρο της πόλης και φώναζε πράγματα εντελώς ακατάληπτα.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, μέλη της ομάδας ΔΙΑΣ τον εντόπισαν στη συμβολή των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατρόκλου, όπου και τον σταμάτησαν.

Στον τόπο του συμβάντος κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο για την εξακρίβωση της ψυχολογικής του κατάστασης.

Πηγή: larissanet

