Κόρινθος: Ανθρώπινα οστά βρέθηκαν σε εγκαταλελειμμένο σπίτι μετά από φωτιά

Μπροστά σε ένα μακάβριο εύρημα βρέθηκαν πυροσβέστες και αστυνομικοί μετά την κατάσβεση της φωτιάς.



Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου στην Κόρινθο μετά από φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ κατά την επιχείρηση της κατάσβεσης βρήκαν ανθρώπινα οστά.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Πυροσβεστική στην Κόρινθο κλήθηκε λίγο μετά τις 20:15 το βράδυ για φωτιά που εκδηλώθηκε σε σπίτι βρίσκεται στο πίσω μέρος του στρατοπέδου. Η επέμβαση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση με δύο οχήματα και τέσσερις άνδρες που έσβησαν έγκαιρα τη φωτιά.



Μετά την επιχείρηση κατάσβεσης, πραγματοποιήθηκε έρευνα από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, όπου και εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά. Στο σημείο κλήθηκαν και έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Κορίνθου, οι οποίοι και απέκλεισαν την περιοχή.



Τα ανευρεθέντα ανθρώπινα οστά θα μεταφερθούν για ιατροδικαστική εξέταση, ενώ τη διαλεύκανση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Κορίνθου.

Πηγή: korinthostv.gr

