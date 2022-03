Κόσμος

Ουκρανία: Δραματικός ο απολογισμός του ΟΗΕ για τους νεκρούς άμαχους

Οι ουκρανικές περιφέρειες που βρίσκονται ψηλά στη λίστα με τα θύματα του πολέμου που διαρκεί έναν και πλέον μήνα.

Η Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανακοίνωσε σήμερα ότι 1.119 άμαχοι έχουν μέχρι στιγμής σκοτωθεί στην Ουκρανία και 1.790 έχουν τραυματιστεί από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στη χώρα.

Περί τα 15 κορίτσια και 32 αγόρια, καθώς και 52 παιδιά των οποίων δεν έχει γίνει γνωστό το φύλο, συγκαταλέγονται στους νεκρούς, ανέφεραν τα Ηνωμένα Έθνη σε ανακοίνωσή τους που αφορά την περίοδο από την έναρξη του πολέμου στις 24 Φεβρουαρίου μέχρι τα μεσάνυχτα της 26ης Μαρτίου.

Ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων αναμένεται να είναι σημαντικά υψηλότερος, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς οι πληροφορίες από ορισμένες περιοχές όπου διεξάγονται σφοδρές μάχες φθάνουν πολύ αργά ενώ ορισμένες πληροφορίες εξακολουθούν να χρειάζονται επιβεβαίωση.

Αυτό αφορά κυρίως την πολιορκημένη Μαριούπολη στη νότια Ουκρανία καθώς, τη Βολνοβάκια στην περιφέρεια του Ντονέτσκ και το Ιζιούμ στην περιφέρεια του Χάρκοβου, την Ποπάσνα και το Ρουμπίζνιε στην περιφέρεια του Λουχάνσκ και το Τροστιανέτς στην περιφέρεια του Σούμι, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Οι περισσότερες απώλειες αμάχων προκλήθηκαν από εκρηκτικά όπλα με ευρεία περιοχή διασποράς, περιλαμβανομένου του βομβαρδισμού από βαρύ πυροβολικό και από συστήματα εκτόξευσης πολλαπλών ρουκετών και από πυραυλικές και αεροπορικές επιθέσεις, σημειώνουν τα Ηνωμένα Έθνη.

