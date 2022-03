Κόσμος

Ουκρανία: Μεγάλη φωτιά στο Τσερνόμπιλ

Η ανακοίνωση της Βουλής της Ουκρανίας για τη φωτιά που κατακαίει την περιοχή γύρω από το πυρηνικό εργοστάσιο και η προειδοποίηση προς τις ευρωπαϊκές χώρες.

Πάνω από 10.000 εκτάρια δάσους καίγονται στη ζώνη του Τσερνόμπιλ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής της Ουκρανίας, στο twitter.

Λόγω της κατάστασης μικροσωματίδια έχουν απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα και μεταφέρονται με τον άνεμο σε μεγάλες αποστάσεις απειλώντας με ραδιενέργεια την Ουκρανία, τη Λευκορωσία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες», αναφέρεται στο σχετικό tweet.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται πως, «λόγω των ανέμων και του ξηρού καιρού, η ένταση στην περιοχή των πυρκαγιών οδηγεί σε μεγάλες φωτιές που είναι πρόκληση ακόμα και σε εποχές ειρήνης,

Οι φλόγες μπορεί να καλύψουν τα σημεία όπου βρίσκονται τα πυρηνικά απόβλητα στη ζώνη του Τσερνόμπιλ.

Οι καταστροφικές συνθήκες μπορεί να αποφευχθούν μόνο από τις ρωσικές δυνάμεις, αν αποδεσμεύσουν την περιοχή».

?? WARNING

More than 10,000 hectares of forest are burning in the #Chornobyl zone. As a result of combustion, radionuclides released into the atmosphere and transported by wind over long distances threaten radiation to #Ukraine, Belarus, and European countries.

?? — Verkhovna Rada of Ukraine - Ukrainian Parliament (@ua_parliament) March 27, 2022

Due to windy and dry weather, the intensity and area of fires will increase, leading to large-scale fires, which are challenging to deal with even in peacetime. The flames can cover spent nuclear fuel storage facilities and nuclear waste storage facilities in the #Chornobyl zone. — Verkhovna Rada of Ukraine - Ukrainian Parliament (@ua_parliament) March 27, 2022

Catastrophic consequences can be prevented only by Russian troops' immediate de-occupation of the territory.#StopPutin #StopRussia — Verkhovna Rada of Ukraine - Ukrainian Parliament (@ua_parliament) March 27, 2022

