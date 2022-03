Life

Όσκαρ: Οι νικητές, οι χαμένοι και τα παραλειπόμενα (εικόνες)

Αυτοί είναι οι μεγάλοι νικητες της 94ης τελετής των βραβείων Όσκαρ. Η μεγάλη ανατροπή. Ενός λεπτού σιγή για την Ουκρανία.

Η 94η τελετή των Βραβείων Όσκαρ είναι γεγονός, με τους αστέρες του Χόλιγουντ να επιστρέφουν στο κόκκινο χαλί, διεκδικώντας τα πολυπόθητα χρυσά αγαλματίδια.

Τρία χρόνια μετά την απουσία οικοδεσπότη, η Ακαδημία αποφάσισε φέτος να προσκαλέσει τρεις οικοδέσποινες για να αναπληρώσει το κενό των προηγούμενων τελετών απονομής. Οι ηθοποιοί – κωμικοί Εϊμι Σούμπερ και Γουάντα Σάικς και ηθοποιός Ρετζίνα Χολ παρουσιάζουν τα 94α Όσκαρ.

Όσκαρ καλύτερης ταινίας: Το φαβορί!

Η -χαμηλού προϋπολογισμού- ταινία «CODA» της Σιάν Χέντερ, για την περίπλοκη ζωή μιας οικογένειας κωφών και της κόρης της, που έχει την ακοή της, ήταν το φαβορί για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας.

Ο θρίαμβος του φιλμ, αγγλόφωνης διασκευής της γαλλικής επιτυχημένης ταινίας «La Famille Belier», ήταν επίσης νίκη της Apple TV+, της πρώτης πλατφόρμας streaming που κατακτά Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Η σκηνοθέτρια Σιάν Χέντερ εξασφάλισε εξάλλου βραβείο καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου, ενώ ο Τρόι Κότσουρ, κωφός εκ γενετής, κέρδισε βραβείο Β΄ ανδρικού ρόλου.

Όσκαρ Α΄ ανδρικού ρόλου στον Γουίλ Σμιθ για τη «Μέθοδο Γουίλιαμς»

Ο πάντα δημοφιλής Γουίλ Σμιθ έλαβε Όσκαρ Α΄ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο φιλμ «Η μέθοδος Γουίλιαμς», όπου ενσαρκώνει τον πατέρα-προπονητή των δύο πρωταθλητριών του τένις Σερίνα και Βίνους Γουίλιαμς.

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την Ακαδημία» του αμερικανικού κινηματογράφου, είπε δακρυσμένος ο ηθοποιός, ο οποίος λίγο νωρίτερα άφησε αποσβολωμένη όλη την αίθουσα ανεβαίνοντας στη σκηνή για να χαστουκίσει τον χιουμορίστα Κρις Ροκ, ο οποίος μόλις είχε πετάξει ένα αστείο για το ξυρισμένο κεφάλι της συζύγου του – η Τζέιντα Πίνκερ Σμιθ έχει αλωπεκίαση –, προκαλώντας του το ξέσπασμα οργής. «Η αγάπη σε εξωθεί να κάνεις τρελά πράγματα», προσπάθησε να δικαιολογηθεί ο κ. Σμιθ παραλαμβάνοντας το αγαλματίδιο.

Όσκαρ Α΄ γυναικείου ρόλου στην Τζέσικα Τσαστέιν για την ερμηνεία της στην ταινία «The eyes of Tammy Faye»

Η αμερικανίδα ηθοποιός Τζέσικα Τσαστέιν έλαβε βραβείο Α΄ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στο φιλμ «The eyes of Tammy Faye», όπου ενσαρκώνει τον ρόλο της τηλεευαγγελίστριας Τάμι Φέι Μπέικερ.

Η 45χρονη ηθοποιός ήταν ήδη δύο φορές ατυχήσασα υποψήφια για το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου, αρχικά με το «Υπηρέτριες», κατόπιν για την ερμηνεία της στο «Zero Dark Thirty». Εντέλει κέρδισε την αναμέτρηση με άλλες τέσσερις πολύ δημοφιλείς σταρ: την Πενέλοπε Κρουθ («Madres Paralelas»), την Κρίστεν Στούαρτ («Spencer»), τη Νικόλ Κίντμαν («Being the Ricardos») και την Ολίβια Κόλμαν («The Lost Daughter»).

Όσκαρ Β΄ ανδρικού ρόλου στον κωφό ηθοποιό Τρόι Κότσουρ για την ερμηνεία του στο «CODA»

Ο αμερικανός ηθοποιός Τρόι Κότσουρ, κωφός εκ γενετής, έλαβε Όσκαρ Β΄ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο «CODA».

Ο 53χρονος καλλιτέχνης θα μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος κωφός ηθοποιός που βραβεύτηκε από την αμερικανική ακαδημία κινηματογράφου για την ερμηνεία του, με χιούμορ, αλλά και λεπτότητα και ευαισθησία, στον ρόλο του αφόρητα γκρινιάρη πατέρα, που μολαταύτα λατρεύει την οικογένειά του. Ο Τρόι Κότσουρ, ο οποίος αφιέρωσε τη νίκη του στην «κοινότητα των κωφών και των ανθρώπων με αναπηρία», επευφημήθηκε στη νοηματική από αρκετούς προσκεκλημένους πηγαίνοντας να παραλάβει το αγαλματίδιο.

Όσκαρ Β΄ γυναικείου ρόλου στην Αριάνα ΝτεΜπόουζ για την ερμηνεία της στο ριμέικ του «Γουέστ Σάιντ Στόρι» από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ

Η αμερικανίδα ηθοποιός Αριάνα ΝτεΜπόουζ κέρδισε το Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου για την ενσάρκωση της Ανίτας στο «Γουέστ Σάιντ Στόρι», στο ριμέικ του Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Η ηθοποιός 31 ετών διαδέχθηκε έτσι τη θρυλική Ρίτα Μορένο, που κατάγεται όπως εκείνη από το Πουέρτο Ρίκο και είχε κερδίσει το 1962 το ίδιο βραβείο, στην πρώτη εκδοχή του φιλμ. «Σου είμαι τόσο ευγνώμων, η Ανίτα σου άνοιξε τον δρόμο σε χιλιάδες Ανίτες όπως εγώ», είπε η τριαντάρα στην 90χρονη σταρ, που την επευφημούσε μαζί με το υπόλοιπο κοινό στην αίθουσα.

Είχε ήδη εξασφαλίσει Χρυσή Σφαίρα, το βραβείο της ένωσης ηθοποιών και αυτό της βρετανικής ακαδημίας κινηματογράφου για την ερμηνεία της. Η ΝτεΜπόουζ, Αφρολατίνα και ανοικτά ομοφυλόφιλη, δήλωνε τον Νοέμβριο του 2021 «είμαι η Αμερική», «είμαι μέλος σχεδόν κάθε περιθωριοποιημένης κοινότητας» στις ΗΠΑ.

Επικράτησε έναντι αρκετών δυνατών υποψηφιοτήτων, αυτής της Κίρστεν Ντανστ στην «Εξουσία του σκύλου», της Όντζουαν Έλις στον «Βασιλιά Ριχάρδο», της Τζούντι Ντεντς στο «Μπέλφαστ» και της Τζέσι Μπάκλεϊ στη «Χαμένη Κόρη».



Για πρώτη φορά στα χρονικά, το κοινό έχει δικαίωμα ψήφου μέσω Twitter, αφού η Ακαδημία έδωσε την ευκαιρία στους χρήστες της πλατφόρμας, να γίνουν μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Οι εκπλήξεις συνεχίζονται, αφού τρεις τυχεροί που ψήφισαν την αγαπημένη τους ταινία, θα παρακολουθήσουν live την επόμενη λαμπερή τελετή των Όσκαρ, το 2023. Η «πρόσκλησή» τους θα καλύπτει όλα τους τα έξοδα (μεταφορά και διαμονή).

Ένός λεπτού σιγή για την Ουκρανία

Κατά τη διάρκεια της 94ης τελετής απονομής των βραβείων της αμερικανικής ακαδημίας κινηματογράφου στο Χόλιγουντ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή σε απότιση φόρου τιμής στην Ουκρανία, όπου εισέβαλε ο στρατός της Ρωσίας την 24η Φεβρουαρίου .

Κατά τη διάρκεια αυτής της σύντομης διακοπής του πάρτι του αμερικανικού κινηματογράφου, στις γιγαντοοθόνες προβάλλονταν μηνύματα που καλούσαν τους θεατές να στείλουν ανθρωπιστική βοήθεια, απαριθμώντας τις ανάγκες των Ουκρανών για βασικά είδη, ανάμεσά τους «τροφή», «ιατρική φροντίδα» και φάρμακα, ή ακόμη για «κουβέρτες». «Σας ζητάμε να βοηθήσετε την Ουκρανία με όποιο τρόπο μπορείτε», ανέφερε άλλο μήνυμα.

