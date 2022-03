Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί πόλεων

Η ουκρανική ηγεσία κατηγορεί τον ρωσικό στρατό ότι εφαρμόζει «απάνθρωπες τακτικές».

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για νέα αεροπορικά πλήγματα της Ρωσίας σε αρκετές πόλεις το βράδυ της Κυριακής.

Η πρωτεύουσα Κίεβο και οι πόλεις Λουζκ, Ρίβνε και Χάρκοβο ήταν ανάμεσα σε αυτές όπου ακούστηκαν πολλαπλές ισχυρές εκρήξεις. Χώρος αποθήκευσης καυσίμων βρίσκεται στις φλόγες στο Λουζκ (βορειοδυτικά).

Η ουκρανική ηγεσία κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό πως εφαρμόζει «απάνθρωπες τακτικές», αναφερόμενο στον «μερικό ή πλήρη αποκλεισμό ανθρωπιστικών διαδρόμων» και «τον αποκλεισμό πολιορκημένων πόλεων», σύμφωνα με τον σύμβουλο της ουκρανικής προεδρίας Μιχάιλο Ποντόλιακ.

Κατά τον ίδιο, συνεχίζονται οι «πυραυλικές επιθέσεις» εναντίον ουκρανικών πόλεων ενώ η Μαριούπολη, όπου βρίσκεται λιμάνι καίριας στρατηγικής σημασίας στην Αζοφική Θάλασσα, ισοπεδώνεται.

Η Ρωσία «δεν έχει πια γλώσσα, ανθρωπιά, πολιτισμό», συνέχισε ο κ. Ποντόλιακ, «μόνο πυραύλους, βόμβες και σκοπό να σβήσει (την Ουκρανία) από το πρόσωπο της Γης»

