ΟΦΗ - Πασαλίδης: Η ευφάνταστη πρόταση γάμου στην αγαπημένη του (εικόνες)

Η πρόταση γάμου του Πασαλίδη, η "βοήθεια" του δύτη και η απάντηση της αγαπημένης του...

Μία πρωτότυπη πρόταση γάμου έκανε ο 26χρονος αμυντικός του ΟΦΗ Τριαντάφυλλος Πασαλίδης, ο οποίος ζήτησε τη βοήθεια ενός δύτη.

Πήγε βόλτα την αγαπημένη του Αναστασία, στο ενυδρείο Cretaquarium, και εκεί της έγινε η πρόταση γάμου μέσα από το νερό.

Στην ανακοίνωση του το ενυδρείο Κρήτης γράφει:

«ΣΑΓΑΠΩ ΟΣΟ ΤΟ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ!!!

ΘΕΛΩ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!!

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ… ΘΑ ΜΕ ΠΑΝΤΡΕΥΤΕΙΣ???»

Η Αναστασία είπε το πολυπόθητο ΝΑΙ, χαρίζοντας στον αγαπημένο της, χαμόγελα ευτυχίας και συγκίνησης.

