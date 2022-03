Αθλητικά

Οπαδική βία - Κιλκίς: Ξυλοκόπησαν ποδοσφαιριστή δέκα άτομα

Οπαδικό επεισόδιο μετά από αγώνα. Έξι συλλήψεις μετά την επίθεση.

Επεισοδιακή εξέλιξη είχε το …τρίτο ημίχρονο σε αγώνα για το τοπικό πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κιλκίς, ανάμεσα στον "Απόλλωνα Πευκοδάσους" και τον "Μακεδονικό Γρίβα" που διεξήχθη το απόγευμα της Κυριακής.

Ποδοσφαιριστής της πρώτης ομάδας κατήγγειλε στην αστυνομία ότι μία ώρα μετά τη λήξη της αναμέτρησης, δέκα άτομα τον πλησίασαν έξω από το σπίτι του, στο Πολύκαστρο Κιλκίς, όπου του επιτέθηκαν με χρήση σωματικής βίας. Ο 36χρονος καταγγέλλων μεταφέρθηκε στο γενικό νοσοκομείο Κιλκίς όπου νοσηλεύεται, εκτός κινδύνου.

Κατόπιν αστυνομικών αναζητήσεων συνελήφθησαν για το περιστατικό έξι άτομα (22 έως 42 ετών) και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία. Μεταξύ αυτών είναι ένας 29χρονος που υπηρετεί στο Ελληνικό Στρατό. Ο ίδιος, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, κατέθεσε μήνυση εναντίον του 36χρονου ποδοσφαιριστή για σωματικές βλάβες, ενώ κι αυτός νοσηλεύεται στο ίδιο νοσοκομείο.

Την προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Παιονίας.

