Κοινωνία

Μαστροπεία: Εξέδιδαν 19χρονη που κρατούσαν φυλακισμένη με το παιδί της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συγκλονιστική ιστορία της 19χρονης Μολδαβής που οι θύτες της την ανάγκαζαν να εκδίδεται ακόμη και 30 φορές σε μια μέρα!

Μια συγκλονιστική ιστορία μαστροπείας είδε το φως της δημοσιότητας, με θύμα μια 19χρνη μητέρα από την Μολδαβία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η κοπέλα από τη Μολδαβία είχε έρθει στην Ελλάδα μετά από παρότρυνση μιας 22χρονης ομοεθνούς της, η οποία της είχε υποσχεθεί ότι θα της βρει δουλειά.

Ωστόσο όπως αποκαλύφθηκε, η 22χρονη με τους συνεργούς της την εγκλώβισαν σε ένα σπίτι, μαζί με το παιδί της, υποχρεώνοντάς την να εκδίδεται ακόμη και 30 φορές την ημέρα σε οίκο ανοχής του κέντρου της Αθήνας. Μάλιστα, όταν επιχειρούσε να αντισταθεί την χτυπούσαν.

Η απίστευτη ιστορία, που φαίνεται να έχει ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο, ήρθε στο φως μετά από έλεγχο της ΕΛΑΣ στον οίκο ανοχής. Έχουν συλληφθεί ήδη δύο άτομα και αναζητούνται τρία ακόμα.

Πηγή: ertnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τρόφιμα: Σύσκεψη Μητσοτάκη για την επάρκεια προϊόντων στην αγορά

Βομβιστική επίθεση στην Κολομβία - Ένα παιδί νεκρό, δεκάδες τραυματίες

Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί πόλεων