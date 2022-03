Παράξενα

Αφγανιστάν: Υποχρεωτική η γενειάδα στους κρατικούς λειτουργούς!

Αιτία απόλυσης η έλλειψη γενειάδας και η μη συμμόρφωση με τους κώδικες ενδυμασίας, σύμφωνα με το υπουργείο δημοσίων ηθών της κυβέρνησης των Ταλιμπάν.

Το υπουργείο δημοσίων ηθών της κυβέρνησης των Ταλιμπάν επιθεώρησε σήμερα τις εισόδους όλων των κυβερνητικών γραφείων, ελέγχοντας εάν οι υπάλληλοι είχαν αφήσει γενειάδα και τηρούσαν τους κανόνες ενδυμασίας, δήλωσαν σήμερα πηγές στο Reuters.

Τρεις πηγές δήλωσαν ότι εκπρόσωποι από το υπουργείο Προώθησης της Αρετής και Πρόληψης της Διαφθοράς έδιναν οδηγίες σε όλους τους κυβερνητικούς υπαλλήλους να μην ξυρίζουν τη γενειάδα τους, να φορούν την τοπική ενδυμασία, που αποτελείται από μια μακριά, χαλαρή πουκαμίσα και παντελόνι καθώς και κάλυμμα στο κεφάλι.

Οι πηγές πρόσθεσαν ότι στους εργαζόμενους δόθηκαν οδηγίες πως από τώρα και στο εξής δεν θα μπορούν να εισέλθουν στα γραφεία και ότι εν τέλει θα απολύονται εάν δεν τηρούν τους κώδικες ενδυμασίας.

