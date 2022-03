Οικονομία

Εφορία - αποδείξεις: Ποιες μετρούν διπλά, ποιες μειώνουν το εισόδημα

Η λίστα με τα επαγγέλματα που οδηγούν σε έκπτωση 30% επί του φορολογητέου εισοδήματος. Οι αποδείξεις που μετρούν διπλές για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ποσού με ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Η ηγεσία του υπουργείου οικονομικών εξέδωσε την απόφαση για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις που μειώνουν την φορολογική επιβάρυνση. Σύμφωνα με τη νομοθεσία από την 1-1-2022 και μέχρι και το 2025, όσοι φορολογούμενοι θα λαμβάνουν e-αποδείξεις από τους κλάδους που περιγράφονται στην απόφαση, θα έχουν έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα που ανέρχεται στο 30% της πραγματοποιούμενης δαπάνης.

Στον κατάλογο με τα 20 επαγγέλματα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων δικηγόροι, κομμωτήρια, κουρεία, γραφεία τελετών, υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης, παιδικής φροντίδας, ταξί, γυμναστήρια και σχολές χορού.

Ειδικότερα αφαιρείται αναλογικά ποσό ίσο με το 30% των δαπανών από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία, αποκλειστικά και μόνο για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, ορίζονται οι δαπάνες λήψης υπηρεσιών από:

Κτηνιατρικές υπηρεσίες Εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, συντηρητή θέρμανσης Εργασίες ηλεκτρολόγου Εργασίες μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδιίων Εργασίες ξυλουργού Εργασίας τοποθεσίας στέγης και παραθύρων λαμαρίνας κλπ Εργασίας σκυροδέματος Υπηρεσίες ταξί Κομμωτήρια, κουρεία και καταστήματα ομορφιάς Υπηρεσίες κηδειών Υπηρεσίες μασάζ Υπηρεσίες φυσικής ευεξίας Υπηρεσίες καθαρισμού και οικιακές υπηρεσίες Ανάπτυξη φωτογραφιών Σχολές χορού Γυμναστήρια και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου με συνδρομή Διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου Προσωπική φροντίδα και νοσηλεία (εξαιρούνται νοσοκομειακές δραστηριότητες) Νομικές υπηρεσίες Υπηρεσίες φροντίδας παιδιών

Σύμφωνα με το αφαιρούμενο ποσό εισοδήματος δεν υπερβαίνει το συνολικό πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία του φυσικού προσώπου και περιορίζεται μέχρι και το ύψος του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως συνολικά για τα ως άνω εισοδήματα. Οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά τον φορολογούμενο και δεν δύναται το τυχόν πλεονάζον ποσό να χρησιμοποιηθεί από τον άλλο σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης.

Παράλληλα οι «μετράνε» διπλά για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος οι e-αποδείξεις από ιατρούς, οδοντίατρους, ορθοδοντικούς, οστεοπαθητικούς, χειροπράκτες, οφθαλμίατρους, χειροποδιστές, ποδολόγους.

Ειδικά για τις δαπάνες που αφορούν στις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κατοικίας, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού, εφόσον το φυσικό πρόσωπο έχει τύχει εφαρμογής, μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος, των διατάξεων του άρθρου 39Β του ν. 4172/2013.

Για την εφαρμογή της απόφασης η Α.Α.Δ.Ε. ζητά και λαμβάνει στοιχεία για τις δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ανά φορολογούμενο και ανά κατηγορία δαπάνης με βάση τον Κωδικό Κατηγορίας Εμπόρου (MerchantCategoryCodes MCC) και κάθε άλλο απαιτούμενο στοιχείο αναγκαίο για την εφαρμογή της παρούσας από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Τα ποσά των δαπανών των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, για τις οποίες παρέχονται κίνητρα για την πραγματοποίηση συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών, προσυμπληρώνονται με δυνατότητα μεταβολής στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, με βάση τα δεδομένα που παρέχουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών.

Πώς μειώνεται ο φόρος

Οι φορολογούμενοι που θα ζητούν και θα παίρνουν e-αποδείξεις από τους συγκεκριμένους επαγγελματίες θα μπορούν να γλιτώνουν φόρο έως 450 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ, έως 1.100 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 10.000 έως 20.000 ευρώ, έως 1.400 ευρώ για εισόδημα από 20.000 έως 30.000 ευρώ, έως 1.800 ευρώ για εισόδημα από 30.000 έως 40.000 ευρώ και έως 2.200 ευρώ αν το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

Για παράδειγμα φορολογούμενος με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 15.000 ευρώ πληρώνει με κάρτα ή μέσω e-banking αμοιβή ύψους 5.000 ευρώ σε ελεύθερο επαγγελματία. Το 30% της δαπάνης των 5.000 ευρώ, δηλαδή 1.500 ευρώ. θα αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημά του το οποίο περιορίζεται σε 13.500 ευρώ. Για το εισόδημα των 15.000 ευρώ θα πλήρωνε φόρο 2.000 ευρώ ενώ για το εισόδημα των 13.500 ευρώ μετά την αφαίρεση του 30% των δαπανών θα πληρώσει 1.670 ευρώ. Δηλαδή θα γλιτώσει φόρο 330 ευρώ.

Παράδειγμα

Φορολογούμενος με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 20.000 ευρώ καταβάλλει με ηλεκτρονικό τρόπο σε επαγγελματίες συνολικά 8.000 ευρώ. Το 30% της δαπάνης δηλαδή 2.400 ευρώ αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημά του με αποτέλεσμα να μειωθεί στα 17.600 ευρώ. Ο φόρος που θα πληρώσει ανέρχεται σε 2.572 ευρώ ενώ χωρίς την έκπτωση θα πλήρωνε 3.100 ευρώ δηλαδή το κέρδος ανέρχεται σε 528 ευρώ.

Η λίστα με τις κατηγορίες επαγγελμάτων από τις οποίες οι αποδείξεις της εφορίας μετρούν «διπλά» ή οδηγούν σε αφαίρεση ποσού ίσου με το 30% των δαπανών λήψης υπηρεσιών για ορισμένες δαπάνες, τις οποίες καταγράφει απόφαση του οικονομικού επιτελείου:

Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη δαπάνες των δικαιούχων προς επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες) που φέρουν τους ακόλουθους Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant CategoryCodes - MCC):

Ως δαπάνες λήψης υπηρεσιών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για τις οποίες αφαιρείται αναλογικά ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία, αποκλειστικά και μόνο για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, ορίζονται οι δαπάνες λήψης υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στις ακόλουθες υποομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:

Το αφαιρούμενο ποσό εισοδήματος δεν υπερβαίνει το συνολικό πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία του φυσικού προσώπου και περιορίζεται μέχρι και το ύψος του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως συνολικά για τα ως άνω εισοδήματα. Οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά τον φορολογούμενο και δεν δύναται το τυχόν πλεονάζον ποσό να χρησιμοποιηθεί από τον άλλο σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης.

Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη δαπάνες των δικαιούχων προς επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα και οντότητες) που φέρουν τους ακόλουθους Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant CategoryCodes - MCC):

Ειδικά για τις δαπάνες που αφορούν στις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κατοικίας, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού, εφόσον το φυσικό πρόσωπο έχει τύχει εφαρμογής, μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος, των διατάξεων του άρθρου 39Β του ν. 4172/2013.

