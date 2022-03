Πολιτική

Κυβέρνηση για τρόφιμα: “επάρκεια αγαθών και έλεγχοι στην αγορά”

Τι συζητήθηκε στην σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Τι ειπώθηκε για το ηλιέλαιο και για τα δημητριακά. Τι λέει το Μαξίμου για το πλαφόν που επιβλήθηκε από αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Η λειτουργία της αγοράς, η επισιτιστική επάρκεια της χώρας, τα διεθνή δεδομένα στο εμπόριο αγροτικών προϊόντων, τα εφόδια και η ενέργεια και πώς επηρεάζουν το κόστος παραγωγής εξετάστηκαν την Δευτέρα, σε διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «επιβεβαιώθηκε η ομαλή ροή της αγοράς και λειτουργίας των παραγόντων της εφοδιαστικής αλυσίδας Ειδικά για το ηλιέλαιο, επίσης επιβεβαιώθηκε η ομαλή λειτουργία της αγοράς».

«Υπάρχει καθημερινή επαφή των αρμοδίων υπουργών με όλους τους συντελεστές της αγοράς μέσω της οποίας επιβεβαιώνεται η απόλυτη επάρκεια αγαθών», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Όπως τονίζεται, «είναι σαφές ότι δεν υπάρχει θέμα ελλείψεων, ο εφοδιασμός είναι επαρκής, ενώ σε ό,τι αφορά την κίνηση ορισμένων εφοδιαστικών αλυσίδων να προχωρήσουν σε προληπτικό πλαφόν, αυτή έγινε προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη αποθεματοποίηση του συγκεκριμένου προϊόντος».

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Γιώργος Γεωργαντάς, «επεσήμανε ότι πάντα υπάρχει η δυνατότητα αύξησης εγχώριας παραγωγής, ενώ η βελτίωση της κατανομής μεταξύ χρήσης βιοκαυσίμου και οικιακής χρήσης μπορεί να βοηθήσει περαιτέρω στην αύξηση των διαθεσίμων ποσοτήτων για κατανάλωση».

Όσον αφορά στην εισαγωγή δημητριακών, η Ουκρανία δεν συγκαταλέγεται στους βασικούς προμηθευτές και ο εφοδιασμός της αγοράς από τους βασικούς προμηθευτές συνεχίζεται απρόσκοπτα. Παράλληλα, αποφασίσθηκε η εντατικοποίηση των ελέγχων για την αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και πιθανών φαινομένων κερδοσκοπίας.

«Η κυβέρνηση αναλύει συνεχώς τα νέα δεδομένα και την επικαιροποίηση της εργαλειοθήκης όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία συνεχώς αξιολογείται ως βάση για τις παρεμβάσεις που θα ακολουθήσουν. Ο πρωτογενής τομέας θα συνεχίσει να έχει την απόλυτη στήριξη της κυβέρνησης, καθώς επηρεάζεται άμεσα από την ενεργειακή και γεωπολιτική κρίση και ο οποίος αποτελεί ευαίσθητο δομικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Για το λόγο αυτό αξιοποιούνται όλα τα διαθέσιμα εργαλεία εντός του πλαισίου της ΕΕ και των αντοχών της ελληνικής οικονομίας».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Γεωργαντάς, ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για τον συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, Άκης Σκέρτσος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ο Γενικός Γραμματέας Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής, Θάνος Πετραλιάς, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δημήτρης Σκάλκος, η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού, Θανάσης Κοντογεώργης, η αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη και ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, Δημήτρης Τσιόδρας.

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Οι “ράγες” της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ, στις οποίες κινούνται διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, έχουν οδηγήσει στην υπονόμευση των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας για διατροφική επάρκεια σε μια σειρά από απαραίτητα προϊόντα (πχ μαλακό σιτάρι, ζωοτροφές, ζάχαρη, κρέας, γάλα κλπ), που έγινε εμφανής ακόμα περισσότερο τώρα, στις συνθήκες του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία.

Οι δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά τη διυπουργική σύσκεψη, αναδεικνύουν το γεγονός ότι μοναδικό κριτήριο της κυβέρνησης είναι η λειτουργία της αγοράς, ώστε να συνεχίζεται αδιατάρακτα η κερδοφορία εμποροβιομηχάνων και εισαγωγέων.

Συνεχίζεται ο εμπαιγμός του λαού που στενάζει από την ακρίβεια.

Απαιτούνται άμεσα μέτρα για να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι τα σπασμένα της ακρίβειας και του πολέμου:

Επίταξη των αποθεμάτων και των εισαγωγών σε είδη διατροφής και ζωοτροφές όπου καταγράφεται έλλειμμα και διάθεσή τους στην κατανάλωση και στην κτηνοτροφία χωρίς χονδρεμπορικό και βιομηχανικό κέρδος.

Πλαφόν στις τιμές λιανικής στα βασικά είδη διατροφής.

Κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης.

Να κρατικοποιηθεί και να στηριχθεί η Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων (ΒΦΛ) για παραγωγή και διάθεση φθηνών λιπασμάτων στους αγρότες.

Να σταματήσει η παραγωγή βιοντίζελ από φυτικά έλαια.

Να απαγορευτούν οι εξαγωγές στα προϊόντα στα οποία η παραγωγή είναι ελλειμματική.

Να στηριχθούν οι καλλιέργειες εαρινών σιτηρών και ηλίανθου και η κτηνοτροφική παραγωγή.

Μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτών (πχ αφορολόγητο πετρέλαιο, κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής στο ρεύμα) και κατοχύρωση κατώτερων εγγυημένων τιμών που να τους εξασφαλίζουν εισόδημα επιβίωσης».

Το ΜέΡΑ25 αναφέρει σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Όλα υπό έλεγχο για το επιτελικό κράτος της Μητσοτάκης Α.Ε. και όσον αφορά την επισιτιστική κρίση, δηλαδή την πείνα για να λέμε και τα πράγματα με το όνομα τους και όχι με εξωραϊσμένους όρους. Έτοιμος ο Πρωθυπουργός, έτοιμος και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης του, κ. Γεωργαντάς, όπως ανακοίνωσαν μετά την κυβερνητική σύσκεψη στο Μαξίμου, τη ώρα που η κοινωνία και οι μικροπαραγωγοί επισημαίνουν μια σειρά από ζητήματα, που παραμένουν άλυτα από τους επιτελάρχες της Κυβέρνησης και τα οποία πέραν από την ελάφρυνση του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου της χώρας, θα μετρίαζαν και τους όποιους επισιτιστικούς κινδύνους. Η Κυβέρνηση όμως, εμμένει ακριβώς σε όσα "έκανε" και στην ενεργειακή κρίση. Κλείνει τα μάτια της στα προβλήματα, τα αυτιά της στα αιτήματα και τις διεκδικήσεις τη στιγμή που είναι γενναιόδωρη μόνο με τα κερδοσκοπικά καρτέλ αδιαφορώντας για τις καταστροφικές συνέπειες που βιώνουν τα νοικοκυριά, οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις. Αν λοιπόν, τέτοια και πάλι η "ετοιμότητα" της Μητσοτάκης Α.Ε., εύλογα ανησυχούμε».

