Μαριούπολη - Maksym Kagal: νεκρός ο παγκόσμιος πρωταθλητής

Ο Ουκρανός παγκόσμιος πρωταθλητής έχασε την ζωή του, υπερασπιζόμενος την Μαριούπολη.

O Ουκρανός παγκόσμιος πρωταθλητής του kick boxing, Maksym Kagal, σκοτώθηκε στην Μαριούπολη.

Ο Maksym Kagal υπερασπιζόταν την ουκρανική πόλη από τις ρωσικές δυνάμεις, που την έχουν αποκλείσει και δεν έχουν σταματήσει τις επιθέσεις, ενώ ο Δήμαρχος της πόλης είπε την Δευτέρα πως η Μαριούπολη «έπεσε στα χέρια» των Ρώσων.

?? Ukrainian kickboxer Maksym Kagal, who defended his homeland as part of the Azov special forces, died in the battle for #Mariupol. pic.twitter.com/bjJIBSjXdb — WithUkraine 24/7 (@With__Ukraine) March 27, 2022

Ο Ουκρανός παγκόσμιος πρωταθλητής έχασε την ζωή του την Παρασκευή, 25 Μαρτίου, όπως ανακοίνωσε ο προπονητής του.

Ο Maksym Kagal υπηρέτησε στη μονάδα ειδικών δυνάμεων του Αζόφ κι έπεσε νεκρός στη Μαριούπολη από τα ρωσικά πυρά.

“Κοιμήσου ήσυχος, αδερφέ, η γη είναι κάτω σου, θα σε εκδικηθούμε”, έγραψε ο προπονητής του, Όλεγκ Σκίρτα, στα social media.

Ο Maksym Kagal είχε κερδίσει το παγκόσμια πρωτάθλημα ISKA το 2014.

