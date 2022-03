Αθλητικά

QATAR 2022: η κλήρωση Live στον ΑΝΤ1

Σε απευθείας διαδικτυακή μετάδοση, με εκλεκτούς καλεσμένους, θα προβληθεί η κλήρωση των ομίλων για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.

Ο ΑΝΤ1 «στήνει κερκίδα» για το Μουντιάλ του Κατάρ 2022!

Η καρδιά του βασιλιά των σπορ θα χτυπά αποκλειστικά εδώ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, που για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί στη Μέση Ανατολή και θα διεξαχθεί χειμώνα.

Η αντίστροφη μέτρηση για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη έχει ξεκινήσει και ο ΑΝΤ1, την Παρασκευή 1η Απριλίου στις 19:00, θα μεταδώσει ζωντανά από την Ντόχα, σε live streaming στο antenna.gr/Qatar2022, την κλήρωση για τους Ομίλους.

Μέσα από την κλήρωση, θα προκύψουν οι τέσσερις ομάδες των οκτώ ομίλων, ενώ την περιγραφή της θα κάνουν ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος και ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης, οι οποίοι θα έχουν μαζί τους εκλεκτούς καλεσμένους.

Στο 22ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, που θα διεξαχθεί από 21 Νοεμβρίου έως 18 Δεκεμβρίου του 2022 στο Κατάρ, 32 ομάδες θα «ριχτούν» στη μάχη και στο γήπεδο του ΑΝΤ1 θα παίξουν μπάλα οι καλύτερες εθνικές ομάδες του κόσμου προσφέροντας κορυφαίο θέαμα για τους λάτρεις της «στρογγυλής θεάς».

