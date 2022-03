Αθλητικά

Γερμανία: Ισόβιος αποκλεισμός από τα γήπεδα για ναζιστικό χαιρετισμό

Αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης είναι ο νεαρός που χαιρέτισε ναζιστικά στον αγώνα Γερμανίας – Ισραήλ.

Ποινή φυλάκισης έως και τριών ετών, αντιμετωπίζει ο 28χρονος οπαδός, ο οποίος εκδιώχθηκε από το γήπεδο της Χόφενχαϊμ το περασμένο Σάββατο, όπου διεξαγόταν το φιλικό μεταξύ Γερμανίας και Ισραήλ, επειδή έκανε το ναζιστικό χαιρετισμό, κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ο 28χρονος, τα προσωπικά στοιχεία του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά, αναγνωρίστηκε σχεδόν αμέσως χάρη στις κάμερες του συστήματος παρακολούθησης του γηπέδου, εκδιώχθηκε από το γήπεδο και καταγγέλθηκε.

Αποκλείστηκε ισόβια από τα γερμανικά γήπεδα, αλλά κινδυνεύει και με ποινική δίκη για τη χειρονομία που έκανε.

Η γερμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία εξέφρασε την ικανοποίησή της για την άμεση λήψη μέτρων.

