ΣτΕ: Προσφυγή Ρώσου κατά της Ελλάδας

Η περίπτωση του Ρώσου επιχειρηματία και της συζύγου του που προσφεύγει στο ΣτΕ κατά της Ελλάδας, όπου ζει τα τελευταία έντεκα χρόνια.

Ρώσος επιχειρηματίας που διαμένει και έχει επιχειρήσεις στην Ελλάδα, όπως και η σύζυγος του, προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας να εκδοθεί προσωρινή διαταγή, να ανασταλεί και να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και παράνομη η υπουργική απόφαση η οποία δεν επιτρέπει την ανανέωση ή την έκδοση νέων αδειών παραμονής στη χώρα μας πολιτών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, με την από 28.2.2022 απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, λόγω της κρίσης στην Ουκρανία, αναστέλλεται: α) Η εξέταση και η έκδοση αποφάσεων επί εκκρεμών αιτήσεων Ρώσων πολιτών και των μελών των οικογενειών τους για παραμονή στη χώρα μας, β) Η υποβολή νέων αιτήσεων Ρώσων πολιτών και μελών των οικογενειών τους για παραμονή στη χώρα μας και γ) Η υποβολή αιτήσεων ανανέωσης τίτλων διαμονής στην Ελλάδα πολιτών της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ειδικότερα, προσέφυγε στο ΣτΕ Ρώσος ο οποίος είναι εγκαταστημένος στην περιοχή της Θεσσαλίας από το 2011 (η σύζυγός του εγκαταστάθηκε στην χώρα μας δύο χρόνια μετά) δραστηριοποιείται επιχειρηματικά τόσο στον τομέα ενοικιάσεων αυτοκινήτων, φορτηγών, κλπ, όσο και στην αγορά και διαχείριση αγροτικών ακινήτων, ενώ από το 2017 είναι ιδιοκτήτης διώροφης κατοικίας.

Στην αίτησή του υποστηρίζει ότι λήγει τον επόμενο μήνα η ισχύς των νόμιμων τίτλων παραμονής του ίδιου και της συζύγου του στην Ελλάδα και η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης δεν παραλαμβάνει τις αιτήσεις ανανέωσης παραμονής τους στη χώρα μας.

Ο Ρώσος υποστηρίζει ότι η εν λόγω υπουργική απόφαση είναι αντισυνταγματική, καθώς παραβιάζει τις αρχές της διάκρισης των λειτουργιών και την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, ενώ παράλληλα είναι παράνομη (παραβιάζει το άρθρο 8 του νόμου 3469/2006), καθώς δεν δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, όπως απαιτείται και κατά συνέπεια είναι ανυπόστατη.





