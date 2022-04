Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Ψηφιακά πρόστιμα σε επιβάτες του ΟΑΣΘ

Αλλαγές στον έλεγχο αλλά και την επιβολή προστίμων για όσους μπαίνουν στα λεωφορεία του ΟΑΣΘ χωρίς εισιτήριο, ανακοίνωσε ο ΟΑΣΘ.

Με ηλεκτρονικές συσκευές θα γίνεται πλέον ο έλεγχος των εισιτηρίων των επιβατών στα λεωφορεία του ΟΑΣΘ στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΘ.

Σε σχετική ανακοίνωση του ΟΑΣΘ σημειώνεται πως, ο έλεγχος θα γίνεται από smart phones με ασύρματο εκτυπωτή, ενώ τα πρόστιμα θα αποδίδονται ψηφιακά. Διευκρινίζεται δε πως, το μέτρο θα τεθεί άμεσα σε ισχύ.

«Το μπλοκάκι του ελεγκτή αντικαθίσταται από “έξυπνα” κινητά τηλέφωνα με ασύρματο εκτυπωτή και πλέον τα πρόστιμα θα καταγράφονται ψηφιακά και θα γίνεται επί τόπου η εκτύπωση της απόδειξης προς τους παραβάτες», επισημαίνει ο Οργανισμός και προσθέτει ότι αυτές τις μέρες οι ελεγκτές κομίστρου παραλαμβάνουν κατά ομάδες τις ηλεκτρονικές συσκευές και ενημερώνονται για τον τρόπο χρήσης τους.

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΘ η ψηφιακή καταγραφή των προστίμων, εντάσσεται σε μία συνολικότερη διαδικασία αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού του τμήματος ελέγχου κομίστρου. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, ο οργανισμός έχει προχωρήσει στην αριθμητική ενίσχυση των ελεγκτών και την εκπαίδευσή τους, αλλά και στην εισαγωγή του μέτρου των «στάσιμων ελεγκτών» σε τερματικούς σταθμούς, αλλά και καθ’όλη τη διάρκεια του δρομολογίου συγκεκριμένων λεωφορειακών γραμμών, οι οποίες εναλλάσσονται.

Ο ΟΑΣΘ ξεκίνησε ήδη την εγκατάσταση στα λεωφορεία ειδικών διαχωριστικών μεταξύ των οδηγών και του επιβατικού κοινού, ενέργεια που όπως υποστηρίζει , θα οδηγήσει στο άνοιγμα και τη χρήση της μπροστινής πόρτας. Σύμφωνα με τον Οργανισμό, τέλος της άνοιξης θα ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου που αφορά την αποκλειστική χρήση της μπροστινής πόρτας στα αστικά οχήματα, με στόχο και ο οδηγός να είναι σε θέση να ελέγχει, αν γίνεται έκδοση ή επικύρωση εισιτηρίου, ή αν ο επιβάτης διαθέτει κάρτα απεριορίστων διαδρομών.

Υπενθυμίζεται ότι για την καταπολέμηση της εισιτηριοδιαφυγής, ο ΟΑΣΘ προχωρά σε ενημερωτική καμπάνια, με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του οργανισμού, Γιώργο Σκόδρα να σημειώνει ότι «η επιβολή προστίμων, δεν είναι αυτοσκοπός. Ζητούμε από τους πολίτες να στηρίξουν τον οργανισμό, αγοράζοντας και επικυρώνοντας το εισιτήριό τους».

Πάντως, οι έλεγχοι που διενεργούνται με μεγαλύτερη ένταση από την 1η Δεκεμβρίου φαίνεται ότι αποδίδουν, με τον διευθυντή διασφάλισης εσόδων του ΟΑΣΘ, Χρήστο Χατζηγεωργίου να αναφέρει ενδεικτικά ότι «τον Ιανουάριο του 2022, σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2021, είχαμε αύξηση στις πωλήσεις καρτών απεριορίστων διαδρομών σε ποσοστό 130%».

