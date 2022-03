Πολιτική

Σακελλαροπούλου για Ουκρανία: κοινός αγώνας κόντρα στον αναθεωρητισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε η ΠτΔ, κατά την επίσημη επίσκεψη της στην Πορτογαλία, για την ρωσική εισβολή, την ανάγκη για παύση των εχθροπραξιών, το Προσφυγικό και την ανθρωπιστική κρίση.

«Να ενώσουμε τις φωνές μας και να επαναλάβουμε την ανάγκη για σεβασμό του διεθνούς δικαίου, άμεση παύση των εχθροπραξιών, απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων, ειρήνευση στην περιοχή και αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης με την έμπρακτη αλληλεγγύη όλων μας» τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατά την αντιφώνησή της στο δείπνο, που παρέθεσε προς τιμήν της ο Πορτογάλος ομόλογός της Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής στην Πορτογαλική Δημοκρατία.

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου υπογράμμισε ότι «η απρόκλητη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει καταδικαστεί απερίφραστα από την Ελλάδα και την Πορτογαλία, οι οποίες, τόσο διμερώς, όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, έχουν εκφράσει την πλήρη στήριξή τους στον δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό» και πρόσθεσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπως είναι αναμενόμενο, επηρεάζει κάθε έκφανση του δημόσιου λόγου και ασφαλώς έχει αντίκτυπο στην Ευρώπη.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η επίσκεψή της στην Πορτογαλία διατρανώνει επίσης τους στενούς δεσμούς φιλίας και εκτίμησης που ενώνουν τους λαούς μας, καθώς και τις άριστες σχέσεις μεταξύ των χωρών μας.

Όπως ανέφερε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας «Φέτος, η Ελλάδα και η Πορτογαλία τιμούν την επέτειο των 200 χρόνων από την υιοθέτηση των πρώτων Συνταγμάτων τους. Και τα δύο υιοθετήθηκαν το 1822, πρώτα το ελληνικό την 1η Ιανουαρίου, και λίγους μήνες μετά, το πορτογαλικό στις 23 Σεπτεμβρίου».

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι «οι ιστορικοί δεσμοί των λαών μας εντείνονται και από τη δράση του Πορτογάλου φιλέλληνα, στρατηγού Antonio Figueira de Almeida, ο οποίος συμμετείχε στην Ελληνική Επανάσταση και στον οποίον αποτίσατε φόρο τιμής κατά την τελευταία επίσκεψή σας στην Αθήνα, τον Μάρτιο του 2018. Υπηρέτησε στην Ελλάδα διαδοχικά υπό τον Κολοκοτρώνη και τον Καραϊσκάκη και ήταν ο ίδιος που αργότερα συνέλαβε - ως Φρούραρχος Ναυπλίου - τον έναν δολοφόνο του Ιωάννη Καποδίστρια, πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας. Σήμερα, απόγονοί του εξακολουθούν να ζουν στην Ελλάδα ως Έλληνες πολίτες».

Υπενθύμισε, ακόμη, ότι οι μακροχρόνιες και φιλικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Πορτογαλίας ευρίσκονται σε εξαιρετικό επίπεδο, όχι μόνο διμερώς, αλλά και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών.

«Θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου για τη στάση της Πορτογαλίας και στο μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα, καθώς η αλληλεγγύη που επιδείξατε μέσω της φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων, που βρίσκονταν στην Ελλάδα, ήταν πολύ σημαντική» συμπλήρωσε η κυρία Σακελλαροπούλου.

Ακολούθως, ανέφερε ότι «ως εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, μοιραζόμαστε κοινές αξίες και αρχές, καθώς και κοινούς στόχους και οράματα για το μέλλον, όπως διαπιστώνουμε και στις συχνές συναντήσεις μας στο πλαίσιο της ομάδας Arraiolos, που αποτελεί, άλλωστε, πορτογαλική πρωτοβουλία, για την οποία σας συγχαίρω. Όλα αυτά σήμερα δοκιμάζονται σκληρά, σε ένα διαρκώς μεταλλασσόμενο περιβάλλον. Μας ικανοποιεί, όμως, ιδιαιτέρως η διαπίστωση ότι οι χώρες μας βρίσκονται στη σωστή πλευρά της ιστορίας, ενωμένες στο κοινό μέτωπο της ειρήνης και του διαλόγου, κατά του πολέμου και των προσπαθειών αναθεωρητισμού που διατρέχουν την κοινή μας ήπειρο».

Κάνοντας λόγο για κοινό όραμα μεταξύ Ελλάδα και Πορτογαλίας, παρατήρησε ότι ως μέλη της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας δημοκρατικών χωρών, μοιράζονται το ίδιο όραμα για μια ενωμένη και ισχυρή Ευρώπη, καθώς και κοινές αντιλήψεις σε πολλά ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

«Επιθυμία και στόχος μας παραμένει η περαιτέρω επέκταση και εμβάθυνση της συνεργασίας μας σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, προς όφελος των λαών μας και προς ενίσχυση της ισχυρής ελληνο-πορτογαλικής φιλίας, ιδίως στην παρούσα χρονική συγκυρία, που χαρακτηρίζεται από κρίσιμες προκλήσεις για την ειρήνη και την σταθερότητα στην Ευρώπη και τον κόσμο», σημείωσε.

Με τον @presidencia Marcelo Rebelo de Sousa επιβεβαιώσαμε τις άριστες σχέσεις μεταξύ ???? και ????. Συζητήσαμε για τις εξελίξεις της εισβολής της ???? στην ???? και την ομόψυχη ευρωπαϊκή αντίδραση εναντίον του αναθεωρητισμού. Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου είναι για την ???? πάγια αρχή. pic.twitter.com/A8wLG9sf3Q — President GR (@PresidencyGR) March 28, 2022

Καταλήγοντας, επικαλέστηκε την φράση που έγραψε ο Φερνάντο Πεσσόα τις παραμονές του θανάτου του, "δεν ξέρω τι θα φέρει το αύριο", υπογραμμίζοντας πως «η επόμενη ημέρα, μέσα στην αβεβαιότητά της, πρέπει να μας βρει ενωμένους και χωρίς εκπτώσεις στις αρχές και αξίες μας. Γιατί, παραφράζοντας τον σπουδαίο αυτόν Πορτογάλο ποιητή και συγγραφέα, "δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την παγκόσμια αδελφοσύνη", όσο και αν κάποιοι το επιθυμούν».

Τέλος, ευχαρίστησε τον Πορτογάλο ομόλογό της για τη θερμή φιλοξενία και ευχήθηκε υγεία και δύναμη στον ίδιο και τον πορτογαλικό λαό, εκφράζοντας την προσδοκία να τον συναντήσει και πάλι στην Αθήνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κιάτο - Αλλαντίαση: Πέθανε η κόρη, διασωληνώθηκε η μάνα

Εφορία - αποδείξεις: Ποιες μετρούν διπλά, ποιες μειώνουν το εισόδημα

Tροχαίο: Ντελιβεράς “εκσφενδονίστηκε” μετά από σύγκρουση με ΙΧ (εικόνες)