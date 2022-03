Αθλητικά

Miami Open: Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε στους “16”

Για τρίτη χρονιά κατάφερε να βρίσκεται στους «16» του Miami Open ο Έλληνας πρωταθλητής.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβεβαίωσε τα προγνωστικά ξανά κόντρα στον Άλεξ Ντε Μινόρ και προκρίθηκε στη φάση των «16» του Miami Open. Ο Έλληνας πρωταθλητής (Νο 5 στον κόσμο) επικράτησε του 23χρονου Αυστραλού (Νο 28) με 6-4, 6-3 και έχει πλέον απέναντί του οκτώ νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις! Στην επόμενη φάση θα τεθεί τα ξημερώματα της Τετάρτης αντιμέτωπος με τον 18χρονο Κάρλος Αλκαράθ, Νο 16, στον κόσμο και ένα από τα νέα μεγάλα ταλέντα του παγκόσμιου τένις.

Έτσι για 3η σερί χρονιά, ο Τσιτσιπάς βρίσκεται στους «16» του Μαϊάμι. Πέρυσι, αποκλείστηκε από τον μετέπειτα πρωταθλητή, Χούμπερτ Χούρκατς. Για να φτάσει στην πρόκριση, σέρβιρε με εξαιρετική σταθερότητα, κέρδισε 44/67 πόντους πίσω από το σερβίς του, περιόρισε τον Ντε Μινόρ στις επιστροφές του και δεν τον άφησε να κάνει ούτε ένα break στο ματς. Στους οκτώ άσους σταμάτησε ο Έλληνας τενίστας, που ολοκλήρωσε το ματς με τρία εξαιρετικά service games (12-1 πόντοι υπέρ του).

