Ουκρανία - Χάρκοβο: αγωνία για τον πυρηνικό σταθμό

Τι αναφέρει ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας για τον πυρηνικό σταθμό, που επλήγη για δεύτερη φορά.

Ο Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), ενημέρωσε ότι η «μικρή ποσότητα ραδιενεργού υλικού» σε εγκατάσταση επιστημονικής έρευνας στη βορειοανατολική πόλη Χάρκοβο της Ουκρανίας παραμένει «άθικτη», παρά το ότι βομβαρδισμός που αποδίδεται στον ρωσικό στρατό προκάλεσε ζημιές στο κτίριο.

Ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ, μέρους του συστήματος του ΟΗΕ, εξήγησε με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε χθες ότι η εγκατάσταση, η οποία είχε βομβαρδιστεί ήδη μια φορά αφότου ξέσπασε ο πόλεμος την 24η Φεβρουαρίου, επλήγη ξανά το Σάββατο.

Οι ουκρανικές αρχές ενημέρωσαν τον οργανισμό ότι «το κτίριο, η θερμομόνωσή του και η αίθουσα πειραμάτων υπέστησαν ζημιές, αλλά η πηγή νετρονίου, που περιέχει ραδιενεργό υλικό δεν χτυπήθηκε», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η εγκατάσταση, το απόθεμα ραδιενεργού υλικού στην οποία είναι μικρό, χρησιμοποιείτο πριν από την πόλεμο για «έρευνα και ανάπτυξη και παραγωγή ραδιοϊσοτόπων για ιατρικές και βιομηχανικές εφαρμογές», εξηγείται ακόμη.

Ο προηγούμενος βομβαρδισμός, νωρίτερα τον Μάρτιο, προκάλεσε ζημιές στο κτίριο και διέκοψε προσωρινά την ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης.

